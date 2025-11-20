https://ria.ru/20251120/korruptsiya-2056454645.html
Посол в США рассказала о влиянии коррупционного скандала на Украине
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Тимур Миндич, Ольга Стефанишина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Посол Стефанишина: коррупционный скандал на Украине демотивировал население
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Разразившийся на Украине коррупционный скандал в энергетическом секторе очень сильно демотивировал население, которому приходится часами оставаться без света, пожаловалась посол Украины в США Ольга Стефанишина, заодно обвинив СМИ в освещении произошедшего.
"Многие украинцы, конечно же, оказались очень демотивированы и подавлены", - заявила она, выступая на женском саммите в Вашингтоне
и говоря о последствиях коррупционного скандала.
Как указала Стефанишина
, реакция населения связана с тем, что украинцам приходится ежедневно проводить без света до 14 часов.
"А затем вы видите это в СМИ, и это совсем не помогает", - добавила она.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу
, который, как оказалось, успел покинуть Украину
.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук
- с должности министра энергетики.