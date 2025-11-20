Посол в США рассказала о влиянии коррупционного скандала на Украине

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Разразившийся на Украине коррупционный скандал в энергетическом секторе очень сильно демотивировал население, которому приходится часами оставаться без света, пожаловалась посол Украины в США Ольга Стефанишина, заодно обвинив СМИ в освещении произошедшего.

"Многие украинцы, конечно же, оказались очень демотивированы и подавлены", - заявила она, выступая на женском саммите в Вашингтоне и говоря о последствиях коррупционного скандала.

Как указала Стефанишина , реакция населения связана с тем, что украинцам приходится ежедневно проводить без света до 14 часов.

"А затем вы видите это в СМИ, и это совсем не помогает", - добавила она.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.