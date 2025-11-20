Рейтинг@Mail.ru
Коростелев выиграл гонку на 10 км на соревнованиях в Кировске
Лыжные гонки
 
14:57 20.11.2025
Коростелев выиграл гонку на 10 км на соревнованиях в Кировске
Коростелев выиграл гонку на 10 км на соревнованиях в Кировске
Савелий Коростелев стал победителем лыжной гонки классическим стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в Кировске. РИА Новости, 20.11.2025
спорт
Коростелев выиграл гонку на 10 км на соревнованиях в Кировске

Лыжник Коростелев выиграл гонку на 10 км на соревнованиях в Кировске

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Савелий Коростелев стал победителем лыжной гонки классическим стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в Кировске.
Коростелев преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 40 секунд. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание - 6,1 секунды), третьим - Илья Семиков (+22,1).
Ранее в четверг Карина Гончарова выиграла гонку классическим стилем, преодолев дистанцию 5 км за 15 минут 5,9 секунды.
Соревнования в Кировске завершатся 23 ноября.
Лыжные гонки
 
 
