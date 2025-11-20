https://ria.ru/20251120/korostelev-2056324979.html
Коростелев выиграл гонку на 10 км на соревнованиях в Кировске
Коростелев выиграл гонку на 10 км на соревнованиях в Кировске
Савелий Коростелев стал победителем лыжной гонки классическим стилем на всероссийских соревнованиях "Хибинская гонка", которые проходят в Кировске. РИА Новости, 20.11.2025
