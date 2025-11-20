Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В селе Застолбье Рамешковского округа в Тверской области после реконструкции открыли молочный комплекс, оснащенный современным оборудованием, сообщает пресс-служба облправительства.

Модернизация предприятий, создание новых рабочих мест для местных жителей, эффективное использование земель – эти направления временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил в числе приоритетных в АПК Верхневолжья на недавнем заседании регионального правительства. Для их успешной реализации в области действует комплекс мер поддержки аграриев, бизнеса и инвесторов, который по поручению руководителя области будет развиваться.

Господдержка АПК сыграла важную роль в возрождении животноводческого комплекса в Рамешковском округе. Предприятию был предоставлен грант из областного бюджета в рамках поддержки семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов. На эти средства площадку оснастили новым современным оборудованием, которое рассчитано на большое поголовье крупного рогатого скота. Оно обеспечивает комфорт животных, контроль их здоровья, позволяет достичь максимальной производительности.

Выполнен и комплексный ремонт здания. Его провел на собственные средства индивидуальный предприниматель Андрей Тропин. В настоящий момент молочный комплекс полностью готов к приему животных, в целом здесь планируется содержать 500 дойных коров.

Благодаря модернизации площадки создано 10 новых рабочих мест.