Рейтинг@Mail.ru
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:10 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/kompleks-2056409653.html
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области - РИА Новости, 20.11.2025
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области
В селе Застолбье Рамешковского округа в Тверской области после реконструкции открыли молочный комплекс, оснащенный современным оборудованием, сообщает... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:10:00+03:00
2025-11-20T19:10:00+03:00
тверская область
андрей тропин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056409190_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5ea49fccbf695487c38f6eb47c6e4b26.jpg
https://ria.ru/20251120/proekt-2056315303.html
https://ria.ru/20251120/verkhnevolzhe-2056364063.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056409190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d6b985c56086bdbff518177045567a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей тропин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виталий королев
Тверская область, Андрей Тропин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Виталий Королев
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области

Молочный комплекс открыли после обновления в Рамешковском округе в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиМолочный комплекс открыли после обновления в Тверской области
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В селе Застолбье Рамешковского округа в Тверской области после реконструкции открыли молочный комплекс, оснащенный современным оборудованием, сообщает пресс-служба облправительства.
Модернизация предприятий, создание новых рабочих мест для местных жителей, эффективное использование земель – эти направления временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил в числе приоритетных в АПК Верхневолжья на недавнем заседании регионального правительства. Для их успешной реализации в области действует комплекс мер поддержки аграриев, бизнеса и инвесторов, который по поручению руководителя области будет развиваться.
В Тверской области завершили реализацию проекта Лица Героев в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Тверской области завершили реализацию проекта "Лица Героев" в 2025 году
Вчера, 14:32
Господдержка АПК сыграла важную роль в возрождении животноводческого комплекса в Рамешковском округе. Предприятию был предоставлен грант из областного бюджета в рамках поддержки семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов. На эти средства площадку оснастили новым современным оборудованием, которое рассчитано на большое поголовье крупного рогатого скота. Оно обеспечивает комфорт животных, контроль их здоровья, позволяет достичь максимальной производительности.
Выполнен и комплексный ремонт здания. Его провел на собственные средства индивидуальный предприниматель Андрей Тропин. В настоящий момент молочный комплекс полностью готов к приему животных, в целом здесь планируется содержать 500 дойных коров.
Благодаря модернизации площадки создано 10 новых рабочих мест.
Молочная отрасль – одна из наиболее активно развивающихся в агропромышленном комплексе Верхневолжья. Благодаря региональной поддержке аграриев, открытию новых предприятий в рамках крупных инвестпроектов в Тверской области увеличивается производство молока. В 2025 году, по прогнозам регионального Минсельхоза, показатель составит 256 тысяч тонн.
Тверь - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
По программе поддержки инициатив в Верхневолжье реализовали 307 проектов
Вчера, 16:45
 
Тверская областьАндрей ТропинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Виталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала