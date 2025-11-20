https://ria.ru/20251120/kompleks-2056409653.html
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области - РИА Новости, 20.11.2025
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области
В селе Застолбье Рамешковского округа в Тверской области после реконструкции открыли молочный комплекс, оснащенный современным оборудованием, сообщает... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:10:00+03:00
2025-11-20T19:10:00+03:00
2025-11-20T19:10:00+03:00
тверская область
андрей тропин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056409190_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5ea49fccbf695487c38f6eb47c6e4b26.jpg
https://ria.ru/20251120/proekt-2056315303.html
https://ria.ru/20251120/verkhnevolzhe-2056364063.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056409190_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d6b985c56086bdbff518177045567a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей тропин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виталий королев
Тверская область, Андрей Тропин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Виталий Королев
Молочный комплекс открыли после обновления в Тверской области
Молочный комплекс открыли после обновления в Рамешковском округе в Верхневолжье
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В селе Застолбье Рамешковского округа в Тверской области после реконструкции открыли молочный комплекс, оснащенный современным оборудованием, сообщает пресс-служба облправительства.
Модернизация предприятий, создание новых рабочих мест для местных жителей, эффективное использование земель – эти направления временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил в числе приоритетных в АПК Верхневолжья на недавнем заседании регионального правительства. Для их успешной реализации в области действует комплекс мер поддержки аграриев, бизнеса и инвесторов, который по поручению руководителя области будет развиваться.
Господдержка АПК сыграла важную роль в возрождении животноводческого комплекса в Рамешковском округе. Предприятию был предоставлен грант из областного бюджета в рамках поддержки семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов. На эти средства площадку оснастили новым современным оборудованием, которое рассчитано на большое поголовье крупного рогатого скота. Оно обеспечивает комфорт животных, контроль их здоровья, позволяет достичь максимальной производительности.
Выполнен и комплексный ремонт здания. Его провел на собственные средства индивидуальный предприниматель Андрей Тропин. В настоящий момент молочный комплекс полностью готов к приему животных, в целом здесь планируется содержать 500 дойных коров.
Благодаря модернизации площадки создано 10 новых рабочих мест.
Молочная отрасль – одна из наиболее активно развивающихся в агропромышленном комплексе Верхневолжья. Благодаря региональной поддержке аграриев, открытию новых предприятий в рамках крупных инвестпроектов в Тверской области увеличивается производство молока. В 2025 году, по прогнозам регионального Минсельхоза, показатель составит 256 тысяч тонн.