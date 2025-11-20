Россиянам объявили о двух подходах к изъятию жилья у собственника

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По российским законам изъятие жилья у собственника возможно, но основания зависят от того, единственное оно или нет, рассказал агентству "Прайм" президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
В случае с не единственным жильем они следующие:
- Долги по коммунальным платежам, превышающие шестимесячный срок;
- Долги перед кредиторами. Среди них не только банки, но и другие юридические и физические лица;
- Несанкционированная перепланировка жилого помещения и отказ вернуть все в первозданный вид;
- Признание cудом сделки купли-продажи недействительной;
- Нецелевое использование жилого помещения, например, перепланировка квартиры на первом этаже в салон красоты без перевода в нежилое помещение.
Основная причина изъятия единственного жилья — долги по ипотеке.
«
“В этом случае должника не защитят ни дети, ни инвалидность — единственное жилье будет изъято. Если квартира приобретена по ипотеке и является залоговым имуществом, она не защищена от обращения взыскания”, — говорит Кулаков.
Поэтому перед принятием решения о покупке квартиры в кредит надо тщательно взвесить свои возможности и иметь “подушку безопасности” на случай форс-мажора, заключил он.