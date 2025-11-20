Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объявили о двух подходах к изъятию жилья у собственника - РИА Новости, 20.11.2025
03:13 20.11.2025
Россиянам объявили о двух подходах к изъятию жилья у собственника
Россиянам объявили о двух подходах к изъятию жилья у собственника
По российским законам изъятие жилья у собственника возможно, но основания зависят от того, единственное оно или нет, рассказал агентству "Прайм" президент СРО... РИА Новости, 20.11.2025
жилье, кирилл кулаков, недвижимость, общество, россия, ипотека, долги
Россиянам объявили о двух подходах к изъятию жилья у собственника

Профессор Кулаков: изъятие единственного жилья возможно из-за долга по ипотеке

© РИА Новости / Александр Иванов
Квартира
© РИА Новости / Александр Иванов
Квартира. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По российским законам изъятие жилья у собственника возможно, но основания зависят от того, единственное оно или нет, рассказал агентству "Прайм" президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
В случае с не единственным жильем они следующие:
  • Долги по коммунальным платежам, превышающие шестимесячный срок;
  • Долги перед кредиторами. Среди них не только банки, но и другие юридические и физические лица;
  • Несанкционированная перепланировка жилого помещения и отказ вернуть все в первозданный вид;
  • Признание cудом сделки купли-продажи недействительной;
  • Нецелевое использование жилого помещения, например, перепланировка квартиры на первом этаже в салон красоты без перевода в нежилое помещение.
Основная причина изъятия единственного жилья — долги по ипотеке.
Юрист раскрыл, почему покупатели все чаще возвращают купленные квартиры
18 ноября, 03:18
«

“В этом случае должника не защитят ни дети, ни инвалидность — единственное жилье будет изъято. Если квартира приобретена по ипотеке и является залоговым имуществом, она не защищена от обращения взыскания”, — говорит Кулаков.

Поэтому перед принятием решения о покупке квартиры в кредит надо тщательно взвесить свои возможности и иметь “подушку безопасности” на случай форс-мажора, заключил он.
Финансист назвал главную проблему с покупкой жилья на ближайшие годы
10 ноября, 02:17
 
