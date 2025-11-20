Испанские истребители подняли из-за неопознанных объектов у границ Польши

МАДРИД, 20 ноя — РИА Новости. Испанские истребители, несущие дежурство в составе миссии НАТО "Восточный страж", были подняты по тревоге в Литве после обнаружения у польской границы неопознанных объектов, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе генштаба Испании.