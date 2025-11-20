Испанские истребители подняли из-за неопознанных объектов у границ Польши

МАДРИД, 20 ноя — РИА Новости. Испанские истребители, несущие дежурство в составе миссии НАТО "Восточный страж", были подняты по тревоге в Литве после обнаружения у польской границы неопознанных объектов, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе генштаба Испании.
"Самолёты испанского авиадесантного отряда Vilkas, задействованные в миссии "Восточный страж", накануне около шести утра по тревоге вылетели с авиабазы в Литве для выполнения задачи воздушной полиции. Тревога была объявлена Объединённым координационным центром воздушных операций (CAOC) в немецком Удеме из-за потенциального появления неопознанных отметок над территорией Польши: вблизи её границы были обнаружены объекты, предположительно беспилотники, прибывшие с восточного направления", - говорится в сообщении.
Генсек НАТО Марк Рютте 12 октября заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж", означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Испания объявила о своём участии в день запуска миссии в знак солидарности с союзниками.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.