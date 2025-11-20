Глава МИД Ирана прокомментировал новую резолюцию МАГАТЭ

ТЕГЕРАН, 20 ноя – РИА Новости. Новая резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и независимость международной организации, заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее дипломаты сообщили РИА Новости, что Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.

Великобритания, Франция, "Эти страны ( США Германия - ред.) этим шагом и игнорированием доброй воли и взаимодействия Ирана (с МАГАТЭ) подрывают авторитет и независимость агентства, (этот шаг) приведет к нарушению процесса взаимодействия и сотрудничества Ирана с агентством", - сказал Аракчи , его слова приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.

Он также добавил, что Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.

"Сегодня в официальном письме на имя гендиректора МАГАТЭ ( Рафаэля Гросси ) было объявлено, что этот меморандум более не действует и утратил силу", - отметил глава МИД Ирана.

По словам постпреда Ирана в Вене Резы Наджафи, для Тегерана новая резолюция МАГАТЭ не обладает никакой ценностью. Более того, как считает Наджафи, эта резолюция не оказывает содействия разрешению текущей ситуации вокруг иранской ядерной проблематики, а также "будет иметь негативные последствия".

Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.

Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.

Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер ", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США и Израилем , представители МАГАТЭ не посещали.