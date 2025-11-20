Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана прокомментировал новую резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/iran-2056361334.html
Глава МИД Ирана прокомментировал новую резолюцию МАГАТЭ
Глава МИД Ирана прокомментировал новую резолюцию МАГАТЭ - РИА Новости, 20.11.2025
Глава МИД Ирана прокомментировал новую резолюцию МАГАТЭ
Новая резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:38:00+03:00
2025-11-20T16:38:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
вена
аббас аракчи
магатэ
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/33/1508343362_0:97:5184:3013_1920x0_80_0_0_725cc4a207fca125a750e0bfd60ab372.jpg
https://ria.ru/20251120/iran-2056168159.html
https://ria.ru/20251116/izrail-2055305608.html
иран
тегеран (город)
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/33/1508343362_240:0:4848:3456_1920x0_80_0_0_0837c85acaeb142128b543c0195e69f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), вена, аббас аракчи, магатэ, бушерская аэс
В мире, Иран, Тегеран (город), Вена, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, Бушерская АЭС
Глава МИД Ирана прокомментировал новую резолюцию МАГАТЭ

Аракчи: резолюция МАГАТЭ по Ирану нанесет вред кооперации агентства с Тегераном

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 20 ноя – РИА Новости. Новая резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и независимость международной организации, заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Ранее дипломаты сообщили РИА Новости, что Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
МИД Ирана назвал проект резолюции о доступе к ядерным объектам провокацией
Вчера, 02:23
"Эти страны (США, Великобритания, Франция, Германия - ред.) этим шагом и игнорированием доброй воли и взаимодействия Ирана (с МАГАТЭ) подрывают авторитет и независимость агентства, (этот шаг) приведет к нарушению процесса взаимодействия и сотрудничества Ирана с агентством", - сказал Аракчи, его слова приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.
Он также добавил, что Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.
"Сегодня в официальном письме на имя гендиректора МАГАТЭ (Рафаэля Гросси) было объявлено, что этот меморандум более не действует и утратил силу", - отметил глава МИД Ирана.
По словам постпреда Ирана в Вене Резы Наджафи, для Тегерана новая резолюция МАГАТЭ не обладает никакой ценностью. Более того, как считает Наджафи, эта резолюция не оказывает содействия разрешению текущей ситуации вокруг иранской ядерной проблематики, а также "будет иметь негативные последствия".
Аракчи 11 октября заявил, что Иран заморозил выполнение соглашения с МАГАТЭ, заключенного в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.
Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США и Израилем, представители МАГАТЭ не посещали.
Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.
Тегеран после израильского удара - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Израиль атаковал завод, о котором знало лишь МАГАТЭ, заявили в Иране
16 ноября, 15:34
 
В миреИранТегеран (город)ВенаАббас АракчиМАГАТЭБушерская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала