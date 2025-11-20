Посол России в Индии рассказал о подготовке к визиту Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Солидный пакет амбициозных решений готовится к визиту президента России Владимира Путина в Индию, подготавливаемые документы охватывают области военно-технического сотрудничества, мирного атома, науки, а также новые перспективные сферы, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.

В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит может состояться 5-6 декабря.

"Готовим солидный пакет амбициозных решений, которые позволят более полно раскрыть потенциал связей наших стран в соответствии с национальными интересами и требованиями времени. Они охватывают весь наш многовекторный диалог, как традиционные отрасли - военно-техническое сотрудничество, мирный атом, энергобезопасность, наука и образование, так и новые перспективные сферы", - сказал посол.

Алипов отметил, что предстоящий визит российского лидера станет знаковым событием, он пройдет в особенный год в отношениях России с Индией, когда отмечается 25-летие двустороннего стратегического партнерства и 15-летие его повышения до уровня особо привилегированного.

Он добавил, что также на повестке дня "Программа-2030", нацеленная на активизацию приоритетных, прежде всего, инновационных направлений.

"С учетом заданного лидерами ориентира по достижению к 2030 году товарооборота в 100 миллиардов долларов на передний план выходит необходимость диверсификации сотрудничества и углубления кооперации в области финтеха, авиа-, судо- и машиностроения, электроники, стартапов", - отметил Алипов.

По словам дипломата, дополнительным подспорьем станет развитие механизмов трудовой миграции, защиты инвестиций, финансово-банковского и страхового обеспечения, совершенствование логистической взаимосвязанности, создание торгово-промышленных объединений.