06:07 20.11.2025 (обновлено: 06:15 20.11.2025)
Посол России в Индии рассказал о подготовке к визиту Путина
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Солидный пакет амбициозных решений готовится к визиту президента России Владимира Путина в Индию, подготавливаемые документы охватывают области военно-технического сотрудничества, мирного атома, науки, а также новые перспективные сферы, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин планирует посетить Индию в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит может состояться 5-6 декабря.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин заявил, что Россия сотрудничает с Индией в сфере ИИ
Вчера, 20:39
"Готовим солидный пакет амбициозных решений, которые позволят более полно раскрыть потенциал связей наших стран в соответствии с национальными интересами и требованиями времени. Они охватывают весь наш многовекторный диалог, как традиционные отрасли - военно-техническое сотрудничество, мирный атом, энергобезопасность, наука и образование, так и новые перспективные сферы", - сказал посол.
Алипов отметил, что предстоящий визит российского лидера станет знаковым событием, он пройдет в особенный год в отношениях России с Индией, когда отмечается 25-летие двустороннего стратегического партнерства и 15-летие его повышения до уровня особо привилегированного.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Кремль ведет активную подготовку визита Путина в Индию, сообщил Песков
10 ноября, 12:22
Он добавил, что также на повестке дня "Программа-2030", нацеленная на активизацию приоритетных, прежде всего, инновационных направлений.
"С учетом заданного лидерами ориентира по достижению к 2030 году товарооборота в 100 миллиардов долларов на передний план выходит необходимость диверсификации сотрудничества и углубления кооперации в области финтеха, авиа-, судо- и машиностроения, электроники, стартапов", - отметил Алипов.
По словам дипломата, дополнительным подспорьем станет развитие механизмов трудовой миграции, защиты инвестиций, финансово-банковского и страхового обеспечения, совершенствование логистической взаимосвязанности, создание торгово-промышленных объединений.
"Особое внимание будет уделено таким высокотехнологичным сферам, как кибербезопасность, "умный город", космос, квантовые вычисления, биомедицина, здравоохранение, материаловедение, искусственный интеллект", - отметил он.
Посл Российской Федерации в Республике Индия Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Посол рассказал о сотрудничестве России и Индии в нефтегазовой сфере
06:10
 
В миреРоссияИндияЮрий УшаковВладимир ПутинДенис Алипов
 
 
