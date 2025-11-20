Минюст поддержал проект, закрепляющий кресты на гербе, заявила Лантратова

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минюст и представители основных религий поддержали законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия").

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на платформе Max, что группа депутатов с ним во главе внесла в палату законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой.

"Наш законопроект поддержал глава Геральдического совета при президенте РФ, председатель Совета по правам человека при президенте РФ, Минюст РФ и экспертное сообщество. И что очень важно — в его поддержку я получила письма от представителей всех основных религий России", - сказала Лантратова

Она отметила, что поддержка есть от правового управления Московской Патриархии , Духовного Собрания мусульман России, Духовного Управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Центрального духовного управления буддистов, российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников).

Глава думского комитета также рассказала, что Духовное управление мусульман выразило обеспокоенность участившимися случаями с манипуляциями вокруг одного из главных государственных символов и подчеркнули важность его защиты от искажений.

"Я уверена, что наш законопроект поддержат все россияне. Потому что герб, флаг, гимн — это объединяющие нас национальные символы. У России богатая история, дающая нам много поводов для гордости. Мы хотим сохранить нашу страну. С ее традиционными многовековыми ценностями, которыми дорожили наши предки, а теперь — мы", - добавила Лантратова.

Политик подчеркнула, что на гербе России "малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", и так было и будет. По ее словам, интерпретации без крестов - "от лукавого и не о Великой Державе", где крест является отражением духовных и исторических традиций.