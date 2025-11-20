Рейтинг@Mail.ru
Минюст поддержал проект, закрепляющий кресты на гербе, заявила Лантратова - РИА Новости, 20.11.2025
17:08 20.11.2025 (обновлено: 17:34 20.11.2025)
Минюст поддержал проект, закрепляющий кресты на гербе, заявила Лантратова
Минюст поддержал проект, закрепляющий кресты на гербе, заявила Лантратова - РИА Новости, 20.11.2025
Минюст поддержал проект, закрепляющий кресты на гербе, заявила Лантратова
Минюст и представители основных религий поддержали законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 20.11.2025
россия, яна лантратова, вячеслав володин, госдума рф, справедливая россия, московская патриархия
Россия, Яна Лантратова, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Справедливая Россия, Московская Патриархия
Минюст поддержал проект, закрепляющий кресты на гербе, заявила Лантратова

Лантратова: Минюст поддержал проект, закрепляющий кресты в описании герба России

© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минюст и представители основных религий поддержали законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия").
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил на платформе Max, что группа депутатов с ним во главе внесла в палату законопроект, дополняющий официальное описание Государственного герба РФ и закрепляющий в нём наличие крестов над коронами и державой.
Государственный герб России
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России
Вчера, 13:42
"Наш законопроект поддержал глава Геральдического совета при президенте РФ, председатель Совета по правам человека при президенте РФ, Минюст РФ и экспертное сообщество. И что очень важно — в его поддержку я получила письма от представителей всех основных религий России", - сказала Лантратова.
Она отметила, что поддержка есть от правового управления Московской Патриархии, Духовного Собрания мусульман России, Духовного Управления мусульман России, Федерации еврейских общин России, Центрального духовного управления буддистов, российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников).
Глава думского комитета также рассказала, что Духовное управление мусульман выразило обеспокоенность участившимися случаями с манипуляциями вокруг одного из главных государственных символов и подчеркнули важность его защиты от искажений.
"Я уверена, что наш законопроект поддержат все россияне. Потому что герб, флаг, гимн — это объединяющие нас национальные символы. У России богатая история, дающая нам много поводов для гордости. Мы хотим сохранить нашу страну. С ее традиционными многовековыми ценностями, которыми дорожили наши предки, а теперь — мы", - добавила Лантратова.
Политик подчеркнула, что на гербе России "малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", и так было и будет. По ее словам, интерпретации без крестов - "от лукавого и не о Великой Державе", где крест является отражением духовных и исторических традиций.
"Как верно отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это не мелкие детали, это наш государственный символ. Наша история, культура, традиции. Национальная идентичность. То, что защищает и 809 Указ президента — одна из основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей… Моя инициатива нашла поддержку на самом высоком уровне в Госдуме. Я благодарю прежде всего Вячеслава Викторовича Володина, а также вице-спикеров Госдумы, лидеров всех парламентских фракций, председателей комитетов и других депутатов, занявших принципиальную позицию по данному вопросу", - подытожила Лантратова.
Здание Госдумы
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе
Вчера, 11:11
 
РоссияЯна ЛантратоваВячеслав ВолодинГосдума РФСправедливая РоссияМосковская Патриархия
 
 
