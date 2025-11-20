https://ria.ru/20251120/genotsid-2056239585.html
Лавров: Россия будет добиваться осуждения преступлений нацистов против СССР
Лавров: Россия будет добиваться осуждения преступлений нацистов против СССР - РИА Новости, 20.11.2025
Лавров: Россия будет добиваться осуждения преступлений нацистов против СССР
Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа нацистами, нравственный долг РФ – противостоять распространению ксенофобии,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:18:00+03:00
2025-11-20T11:18:00+03:00
2025-11-20T11:20:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
нюрнбергский процесс
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20250330/lavrov-2008260018.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, нюрнбергский процесс, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Нюрнбергский процесс, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Лавров: Россия будет добиваться осуждения преступлений нацистов против СССР
Лавров: РФ добивается международного осуждения геноцида народа СССР нацистами
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа нацистами, нравственный долг РФ – противостоять распространению ксенофобии, русофобии, неонацизма и расизма, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Продолжаем добиваться адекватной международно-правовой оценки преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны", - сказал он в видеообращении к организаторам и участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Как отметил министр, в РФ
рассчитывают, что дальнейшее изучение архивов позволит ввести в научный оборот новые свидетельства преступлений и зверств нацистов и их пособников.
"Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг – не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", - подчеркнул он.