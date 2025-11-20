Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия будет добиваться осуждения преступлений нацистов против СССР - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 20.11.2025 (обновлено: 11:20 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/genotsid-2056239585.html
Лавров: Россия будет добиваться осуждения преступлений нацистов против СССР
Лавров: Россия будет добиваться осуждения преступлений нацистов против СССР - РИА Новости, 20.11.2025
Лавров: Россия будет добиваться осуждения преступлений нацистов против СССР
Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа нацистами, нравственный долг РФ – противостоять распространению ксенофобии,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:18:00+03:00
2025-11-20T11:20:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
нюрнбергский процесс
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20250330/lavrov-2008260018.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, нюрнбергский процесс, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Нюрнбергский процесс, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Лавров: Россия будет добиваться осуждения преступлений нацистов против СССР

Лавров: РФ добивается международного осуждения геноцида народа СССР нацистами

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Россия продолжает добиваться международного осуждения геноцида советского народа нацистами, нравственный долг РФ – противостоять распространению ксенофобии, русофобии, неонацизма и расизма, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Продолжаем добиваться адекватной международно-правовой оценки преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны", - сказал он в видеообращении к организаторам и участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Как отметил министр, в РФ рассчитывают, что дальнейшее изучение архивов позволит ввести в научный оборот новые свидетельства преступлений и зверств нацистов и их пособников.
"Эти преступления не имеют срока давности. Наш нравственный долг – не допустить забвения прошлого, всемерно противостоять распространению разрушительных идей и практик ксенофобии и русофобии, расизма и неонацизма", - подчеркнул он.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Действия фашистов в СССР не скоро признают геноцидом, считает Лавров
30 марта, 18:12
 
В миреРоссияСергей ЛавровНюрнбергский процессВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала