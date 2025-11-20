Лавров: Россия будет добиваться осуждения преступлений нацистов против СССР

«

"Продолжаем добиваться адекватной международно-правовой оценки преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны", - сказал он в видеообращении к организаторам и участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".