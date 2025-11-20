Рейтинг@Mail.ru
Американские политики обращались к Эпштейну за информацией, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
04:07 20.11.2025
Американские политики обращались к Эпштейну за информацией, пишут СМИ
Американские политики обращались к Эпштейну за информацией, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Американские политики обращались к Эпштейну за информацией, пишут СМИ
Американские политики, банкиры и бизнесмены обращалась к скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну с целью получить необходимую информацию и советы... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T04:07:00+03:00
2025-11-20T04:07:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
стив бэннон
https://ria.ru/20251119/ssha-2055879671.html
https://ria.ru/20250925/tramp-2044183252.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, стив бэннон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Стив Бэннон
Американские политики обращались к Эпштейну за информацией, пишут СМИ

CNN: политики и бизнесмены в США обращались к Эпштейну за советом о Трампе

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Американские политики, банкиры и бизнесмены обращалась к скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну с целью получить необходимую информацию и советы относительно действующего президента США Дональда Трампа, утверждает телеканал CNN со ссылкой на опубликованные конгрессом материалы.
"Титаны промышленности и авторы бестселлеров, всемирно известные ученые и банковские магнаты, ведущие журналисты и влиятельные политические деятели. В каждом сообщении они обращались к одному и тому же человеку за советом, связями, а также чтобы подшутить и обменяться сплетнями о президенте Дональде Трампе", - говорится в публикации на сайте телеканала.
В переписках Эпштейн, в частности, обменивался сообщениями с делегатом в палате представителей США от американских Виргинских островов, демократом Стейси Пласкетт, экс-главой минфина Ларри Саммерсом, бывшим советником Трампа во время его первого срока Стивом Бэнноном, американскими бизнесменами Питером Тилем и Томасом Притцкером.
Отмечается, что данные переписки с Эпштейном приходятся на то время, когда он уже был уличен в преступлениях сексуального характера и осужден за склонение несовершеннолетней девушки к занятию проституцией.
"Это, похоже, не остановило его друзей по переписке, некоторые из которых даже обращались к нему за советом, как избежать собственных сексуальных скандалов", - подчеркивает телеканал.
Указывается, что Эпштейн охотно обсуждал дружбу с Трампом и высказывал свое мнение по различным вопросам, начиная от здравомыслия президента, которого покойный финансист называл "чертовски сумасшедшим", до собственных рекомендаций относительно членов администрации Трампа.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампСтив Бэннон
 
 
