Американские политики обращались к Эпштейну за информацией, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Американские политики, банкиры и бизнесмены обращалась к скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну с целью получить необходимую информацию и советы относительно действующего президента США Дональда Трампа, утверждает телеканал Американские политики, банкиры и бизнесмены обращалась к скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну с целью получить необходимую информацию и советы относительно действующего президента США Дональда Трампа, утверждает телеканал CNN со ссылкой на опубликованные конгрессом материалы.

"Титаны промышленности и авторы бестселлеров, всемирно известные ученые и банковские магнаты, ведущие журналисты и влиятельные политические деятели. В каждом сообщении они обращались к одному и тому же человеку за советом, связями, а также чтобы подшутить и обменяться сплетнями о президенте Дональде Трампе ", - говорится в публикации на сайте телеканала.

В переписках Эпштейн , в частности, обменивался сообщениями с делегатом в палате представителей США от американских Виргинских островов, демократом Стейси Пласкетт, экс-главой минфина Ларри Саммерсом, бывшим советником Трампа во время его первого срока Стивом Бэнноном , американскими бизнесменами Питером Тилем и Томасом Притцкером.

Отмечается, что данные переписки с Эпштейном приходятся на то время, когда он уже был уличен в преступлениях сексуального характера и осужден за склонение несовершеннолетней девушки к занятию проституцией.

"Это, похоже, не остановило его друзей по переписке, некоторые из которых даже обращались к нему за советом, как избежать собственных сексуальных скандалов", - подчеркивает телеканал.

Указывается, что Эпштейн охотно обсуждал дружбу с Трампом и высказывал свое мнение по различным вопросам, начиная от здравомыслия президента, которого покойный финансист называл "чертовски сумасшедшим", до собственных рекомендаций относительно членов администрации Трампа.

Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.