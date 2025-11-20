В Дагестане арестовали сотрудника Соцфонда, похитившего 68 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Заместитель начальника отделения Социального фонда в Дагестане Камиль Сайпулаев числится среди четверых задержанных и арестованных по подозрению в хищении средств материнского капитала на сумму более 68 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В среду объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила об аресте четверых сотрудников отделения Соцфонда в Дагестане по подозрению в мошенничестве при получении выплат организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.2 УК РФ). Сообщалось, что они, согласно материалам дела, обналичили средства маткапитала на сумму более 49 миллионов рублей.
"В указанную преступную группу входили должностные лица отделения фонда пенсионного и соцстрахования по Республике Дагестан: заместитель управляющего отделения фонда Сайпулаев К.С., заместители начальника отдела установления средств материнского капитала отделения фонда Сайпулаев С.М. и Гайдалов Т.Х., руководитель клиентской службы отделения фонда в городе Каспийске Абдалов А.М.", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023-2024 годах участники преступной группы в сговоре с представителями кредитно-потребительского кооператива составляли фиктивные договоры займов, выписки из реестра членов жилищно-строительных кооперативов и другие документы о якобы покупке жилье, которые на самом деле владельцы сертификатов маткапитала не приобретали. Затем документы направляли в дагестанское отделение фонда для использования средств маткапитала. Так они обналичили более 68 миллионов рублей.
Уголовное дело возбудило следственное управление МВД Дагестана по материалам управления "К" ФСБ России и УФСБ России по республике, добавили в ведомстве.
