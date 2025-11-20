В Дагестане арестовали сотрудника Соцфонда, похитившего 68 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Заместитель начальника отделения Социального фонда в Дагестане Камиль Сайпулаев числится среди четверых задержанных и арестованных по подозрению в хищении средств материнского капитала на сумму более 68 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным следствия, в 2023-2024 годах участники преступной группы в сговоре с представителями кредитно-потребительского кооператива составляли фиктивные договоры займов, выписки из реестра членов жилищно-строительных кооперативов и другие документы о якобы покупке жилье, которые на самом деле владельцы сертификатов маткапитала не приобретали. Затем документы направляли в дагестанское отделение фонда для использования средств маткапитала. Так они обналичили более 68 миллионов рублей.