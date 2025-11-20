Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане арестовали сотрудника Соцфонда, похитившего 68 миллионов рублей
23:19 20.11.2025
В Дагестане арестовали сотрудника Соцфонда, похитившего 68 миллионов рублей
происшествия, республика дагестан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), каспийск
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Каспийск
МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Заместитель начальника отделения Социального фонда в Дагестане Камиль Сайпулаев числится среди четверых задержанных и арестованных по подозрению в хищении средств материнского капитала на сумму более 68 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В среду объединенная пресс-служба судов Дагестана сообщила об аресте четверых сотрудников отделения Соцфонда в Дагестане по подозрению в мошенничестве при получении выплат организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.2 УК РФ). Сообщалось, что они, согласно материалам дела, обналичили средства маткапитала на сумму более 49 миллионов рублей.
"В указанную преступную группу входили должностные лица отделения фонда пенсионного и соцстрахования по Республике Дагестан: заместитель управляющего отделения фонда Сайпулаев К.С., заместители начальника отдела установления средств материнского капитала отделения фонда Сайпулаев С.М. и Гайдалов Т.Х., руководитель клиентской службы отделения фонда в городе Каспийске Абдалов А.М.", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2023-2024 годах участники преступной группы в сговоре с представителями кредитно-потребительского кооператива составляли фиктивные договоры займов, выписки из реестра членов жилищно-строительных кооперативов и другие документы о якобы покупке жилье, которые на самом деле владельцы сертификатов маткапитала не приобретали. Затем документы направляли в дагестанское отделение фонда для использования средств маткапитала. Так они обналичили более 68 миллионов рублей.
Уголовное дело возбудило следственное управление МВД Дагестана по материалам управления "К" ФСБ России и УФСБ России по республике, добавили в ведомстве.
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Каспийск
 
 
