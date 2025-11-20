https://ria.ru/20251120/bespilotniki-2056197789.html
Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов ВСУ
Пострадавших и разрушений в Воронежской области, где уничтожены 18 украинских БПЛА, нет, сообщил в четверг губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 20.11.2025
происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Гусев: силы ПВО ночью уничтожили 18 дронов ВСУ над Воронежской областью