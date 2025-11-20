Рейтинг@Mail.ru
Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 20.11.2025
Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов ВСУ
Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов ВСУ
Пострадавших и разрушений в Воронежской области, где уничтожены 18 украинских БПЛА, нет, сообщил в четверг губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 20.11.2025
воронежская область
россия
2025
Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в Воронежской области, где уничтожены 18 украинских БПЛА, нет, сообщил в четверг губернатор региона Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО над шестью районами и двумя городскими округами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гусев в Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, в том числе 18 - над территорией Воронежской области.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
