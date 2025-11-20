Евгений Водолазкин и Фекла Толстая в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

© Предоставлено "КИНОТВ" Евгений Водолазкин и Фекла Толстая в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

Роман "Авиатор" стал экспонатом музея Центра "Космонавтика и авиация"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Книгу Евгения Водолазкина "Авиатор" торжественно передали в дар музею Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, издание вошло в постоянную экспозицию музея, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Перед церемонией передачи книги музею писатель Евгений Водолазкин и журналист, ведущая Фекла Толстая провели для гостей мероприятия экскурсию по выставке "Авиация. Мечты о полете" Они рассказали об истории отечественного воздухоплавания и о создании экранизации романа "Авиатор" режиссера Егора Михалкова-Кончаловского. Кинокартина вышла в широкий прокат.

Также создатели фильма на фоне кадров представили иллюстрированный альбом о съемках, специально изданный к премьере.

Евгений Водолазкин, Егор Михалков-Кончаловский и продюсер Сергей Катышев оставили свои автографы на книге и альбоме и поместили их в витрину постоянной экспозиции музея.