Роман "Авиатор" стал экспонатом музея Центра "Космонавтика и авиация"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Книгу Евгения Водолазкина "Авиатор" торжественно передали в дар музею Центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, издание вошло в постоянную экспозицию музея, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Перед церемонией передачи книги музею писатель Евгений Водолазкин и журналист, ведущая Фекла Толстая провели для гостей мероприятия экскурсию по выставке "Авиация. Мечты о полете" Они рассказали об истории отечественного воздухоплавания и о создании экранизации романа "Авиатор" режиссера Егора Михалкова-Кончаловского. Кинокартина вышла в широкий прокат.
Евгений Водолазкин, Фекла Толстая, Егор Михалков-Кончаловский, Сергей Катышев, Дарья Кукарских в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ
Евгений Водолазкин, Фекла Толстая, Егор Михалков-Кончаловский, Сергей Катышев, Дарья Кукарских в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ
Евгений Водолазкин, Фекла Толстая, Егор Михалков-Кончаловский, Сергей Катышев в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ
Также создатели фильма на фоне кадров представили иллюстрированный альбом о съемках, специально изданный к премьере.
Евгений Водолазкин, Егор Михалков-Кончаловский и продюсер Сергей Катышев оставили свои автографы на книге и альбоме и поместили их в витрину постоянной экспозиции музея.
В Бетховенском зале Большого театра 24 ноября состоится концерт — симфонический оркестр DYP под управлением Петра Дранги исполнит музыку Максима Фадеева из фильма "Авиатор", а исполнитель одной из главных ролей Константин Хабенский и Евгений Водолазкин прочтут фрагменты романа.