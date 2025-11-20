https://ria.ru/20251120/akter-2056376612.html
Петербургский актер стал фигурантом дела о детской порнографии
Петербургский актер стал фигурантом дела о детской порнографии - РИА Новости, 20.11.2025
Петербургский актер стал фигурантом дела о детской порнографии
Петербургского актера Владимира Колганова заподозрили в изготовлении и распространении детской порнографии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Петербургского актера Владимира Колганова заподозрили в изготовлении и распространении детской порнографии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Колганов стал одним из фигурантов уголовного дела об обороте материалов порнографического характера с использованием малолетних потерпевших и о последующем распространении снимков в соцсетях. В 2007 году он распространил снимки в соцсети "ВКонтакте", — сказал собеседник агентства.
По информации пресс-службы судов города, в 2015 году он снял и выложил в соцсети порнографические материалы с несовершеннолетним. Они находились в интернете, пока их не нашли правоохранители.
Колганов известен ролями в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Убойная сила", "Охотники за головами".
Восемнадцатого ноября полиция Санкт-Петербурга
пресекла деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием годовалых детей. Было установлено, что до 2015-го группа лиц использовала детей в возрасте одного года — двух лет для изготовления фото и их публикации в интернете. Они размещались не только в даркнете, но и на зарубежных платформах, включая Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.