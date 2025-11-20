Рейтинг@Mail.ru
Петербургский актер стал фигурантом дела о детской порнографии
17:25 20.11.2025 (обновлено: 18:07 20.11.2025)
Петербургский актер стал фигурантом дела о детской порнографии
Петербургского актера Владимира Колганова заподозрили в изготовлении и распространении детской порнографии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.11.2025
россия
санкт-петербург
происшествия
россия, санкт-петербург, владимир колганов, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Колганов, Происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Петербургского актера Владимира Колганова заподозрили в изготовлении и распространении детской порнографии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Колганов стал одним из фигурантов уголовного дела об обороте материалов порнографического характера с использованием малолетних потерпевших и о последующем распространении снимков в соцсетях. В 2007 году он распространил снимки в соцсети "ВКонтакте", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы судов города, в 2015  году он снял и выложил в соцсети порнографические материалы с несовершеннолетним. Они находились в интернете, пока их не нашли правоохранители.
Колганов известен ролями в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Убойная сила", "Охотники за головами".
Восемнадцатого ноября полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием годовалых детей. Было установлено, что до 2015-го группа лиц использовала детей в возрасте одного года — двух лет для изготовления фото и их публикации в интернете. Они размещались не только в даркнете, но и на зарубежных платформах, включая Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
РоссияСанкт-ПетербургВладимир КолгановПроисшествия
 
 
