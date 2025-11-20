Рейтинг@Mail.ru
Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке "Транспорт России" - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
17:47 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/aeroport-2056385453.html
Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке "Транспорт России"
Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке "Транспорт России" - РИА Новости, 20.11.2025
Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке "Транспорт России"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в работе XIХ Международного форума и выставки "Транспорт России" –... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:47:00+03:00
2025-11-20T17:47:00+03:00
карачаево-черкесская республика
москва
россия
рашид темрезов
аэропорты регионов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056384778_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_83992b89d99e34dbea3b97555669719c.jpg
https://ria.ru/20251119/temrezov-2056103969.html
https://ria.ru/20251118/temrezov-2055738647.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056384778_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ca479f268a9e7ebf0a7c8288895f9912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, рашид темрезов, аэропорты регионов
Карачаево-Черкесская Республика, Москва, Россия, Рашид Темрезов, Аэропорты регионов
Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке "Транспорт России"

Глава КЧР Темрезов: на выставке "Транспорт России" показали проект аэропорта

© Фото : канал Рашида Темрезова в мессенджере Max Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке "Транспорт России"
Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке Транспорт России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : канал Рашида Темрезова в мессенджере Max
Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке "Транспорт России"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в работе XIХ Международного форума и выставки "Транспорт России" – ежегодного события, проходящего в Москве в рамках Транспортной недели, на мероприятии был представлен проект первого в регионе аэропортового комплекса.
Проект показала УК "Аэропорты Регионов". У комплекса будет терминал пропускной способностью не менее 1 тысячи пассажиров в час. Темрезов напомнил, что концессионное соглашение между республикой и компанией было подписано в 2024 году на Кавказском форуме. Сейчас идут проектные работы.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Темрезов: КЧР в числе лучших регионов РФ по реализации молодежной политики
19 ноября, 19:15
Также глава региона осмотрел выставочную экспозицию, на которой были представлены главные технологические новинки, достижения и прорывные идеи транспортной отрасли.
"Экспозиция объединила свыше 100 ключевых компаний отрасли, а центральным элементом стал объединенный стенд национальных проектов, посвященный развитию транспортной инфраструктуры, цифровизации управления, внедрению беспилотных технологий и промышленному обеспечению мобильности", – написал в своем канале в мессенджере Max Темрезов.
Деловая программа форума представлена около 40 мероприятиями: пленарными дискуссиями, отраслевыми конференциями, круглыми столами и прочими. На площадке форума определены ключевые направления развития транспортной системы России, среди которых: качество пассажирских услуг и сервисов, цифровые и технологические инновации, инвестиции и модернизация инфраструктуры, кадровый потенциал и семейноцентричность.
"В центре внимания, безусловно, обозначенные президентом России приоритеты по модернизации инфраструктуры отрасли, строительству высокоскоростной и скоростных магистралей, обновлению общественного транспорта, морских и воздушных гаваней, созданию крупных логистических узлов, обустройство трансарктического и других международных транспортных коридоров, имеющих глобальное значение", – сказал Темрезов.
Также глава Карачаево-Черкесии рассказал о пленарном заседании "Транспортная инфраструктура. Баланс государственных и частных интересов". На нем обсудили ключевые глобальные задачи, стоящие перед отраслью в ближайшие годы – связать все виды транспорта в единую опорную сеть и существенно нарастить ее мощности.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В ходе приема граждан глава КЧР дал ряд поручений по вопросам заявителей
18 ноября, 15:00
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаМоскваРоссияРашид ТемрезовАэропорты регионов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала