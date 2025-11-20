© Фото : канал Рашида Темрезова в мессенджере Max Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке "Транспорт России"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в работе XIХ Международного форума и выставки "Транспорт России" – ежегодного события, проходящего в Москве в рамках Транспортной недели, на мероприятии был представлен проект первого в регионе аэропортового комплекса.

Проект показала УК "Аэропорты Регионов". У комплекса будет терминал пропускной способностью не менее 1 тысячи пассажиров в час. Темрезов напомнил, что концессионное соглашение между республикой и компанией было подписано в 2024 году на Кавказском форуме. Сейчас идут проектные работы.

Также глава региона осмотрел выставочную экспозицию, на которой были представлены главные технологические новинки, достижения и прорывные идеи транспортной отрасли.

"Экспозиция объединила свыше 100 ключевых компаний отрасли, а центральным элементом стал объединенный стенд национальных проектов, посвященный развитию транспортной инфраструктуры, цифровизации управления, внедрению беспилотных технологий и промышленному обеспечению мобильности", – написал в своем канале в мессенджере Max Темрезов.

Деловая программа форума представлена около 40 мероприятиями: пленарными дискуссиями, отраслевыми конференциями, круглыми столами и прочими. На площадке форума определены ключевые направления развития транспортной системы России, среди которых: качество пассажирских услуг и сервисов, цифровые и технологические инновации, инвестиции и модернизация инфраструктуры, кадровый потенциал и семейноцентричность.

"В центре внимания, безусловно, обозначенные президентом России приоритеты по модернизации инфраструктуры отрасли, строительству высокоскоростной и скоростных магистралей, обновлению общественного транспорта, морских и воздушных гаваней, созданию крупных логистических узлов, обустройство трансарктического и других международных транспортных коридоров, имеющих глобальное значение", – сказал Темрезов.