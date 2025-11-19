Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила импорт золота из Казахстана - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/zoloto-2055882467.html
Россия увеличила импорт золота из Казахстана
Россия увеличила импорт золота из Казахстана - РИА Новости, 19.11.2025
Россия увеличила импорт золота из Казахстана
Россия в январе-сентябре увеличила импорт золота из Казахстана в годовом выражении в 1,6 раза - до 195,6 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T02:27:00+03:00
2025-11-19T02:27:00+03:00
экономика
казахстан
россия
киргизия
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
https://ria.ru/20251113/rezervy-2054651313.html
https://ria.ru/20251020/import-2049272905.html
казахстан
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, россия, киргизия, снг
Экономика, Казахстан, Россия, Киргизия, СНГ
Россия увеличила импорт золота из Казахстана

Россия увеличила импорт золота из Казахстана в 1,6 раза

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия в январе-сентябре увеличила импорт золота из Казахстана в годовом выражении в 1,6 раза - до 195,6 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.
Казахстан в отчетном периоде реализовывал золото только партнерам по СНГ - Россия стала вторым крупнейшим его покупателем, потребив 49,2% соответствующего экспорта. В этом плане страна уступила лишь Киргизии.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Золотой запас России вырос за год на рекордную сумму
13 ноября, 06:02
Поставки серебра оказались более скромными - за девять месяцев текущего года экспорт из Казахстана в Россию составил всего 1,033 миллиона долларов. По сравнению с прошлым годом поставки просели более чем на четверть.
Это менее 1% серебряного экспорта Казахстана. Крупнейшие покупатели этого драгоценного металла у страны - Великобритания (46%) и США (32%).
Алюминиевые слитки - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Россия нарастила импорт необработанного алюминия из Казахстана
20 октября, 05:19
 
ЭкономикаКазахстанРоссияКиргизияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала