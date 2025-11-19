https://ria.ru/20251119/zoloto-2055882467.html
Россия увеличила импорт золота из Казахстана
Россия увеличила импорт золота из Казахстана
Россия в январе-сентябре увеличила импорт золота из Казахстана в годовом выражении в 1,6 раза - до 195,6 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости,... РИА Новости, 19.11.2025
Россия увеличила импорт золота из Казахстана
