АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский, обещавший стране демократию и интеграцию с Западом, довёл Украину до краха, при нем население всё чаще вспоминает о прошлом с ностальгией, написал в среду колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Мелих Алтынок.

Зеленский , прославившийся благодаря сериалу, где он сыграл роль президента ("Слуга народа"), всего за несколько лет довёл страну до краха. Некомпетентный президент, обещавший прозрачность, больше демократии и полную интеграцию с Западом, вынуждает украинцев с ностальгией вспоминать о прежних временах. Потеряны огромные территории, разрушены семьи. А частично интегрированными с Западом оказались не жители Киева , а миллионы украинцев, которые живут беженцами в европейских столицах", — пишет Алтынок.

По его словам, говорить о демократии на Украине больше не приходится.

"Чрезвычайное положение напоминает советские времена. Настолько, что выборы даже не проводятся — под предлогом войны. А что касается прозрачности… Пока народ сталкивается с безработицей и голодом, в Киеве появляются роскошные квартиры с золотыми унитазами. Министры уходят в отставку из-за коррупционных скандалов, и всё это ясно показывает, что ситуация далека от благополучия", — отмечает Алтынок.

В заключение колумнист утверждает, что Зеленский "оставит после себя огромное сожаление для украинского народа".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.