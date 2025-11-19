Рейтинг@Mail.ru
Зеленский довел Украину до краха, пишет Sabah - РИА Новости, 19.11.2025
10:35 19.11.2025 (обновлено: 11:08 19.11.2025)
Зеленский довел Украину до краха, пишет Sabah
Зеленский довел Украину до краха, пишет Sabah
в мире, украина, киев, анкара (провинция), владимир зеленский, герман галущенко, реджеп тайип эрдоган, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, тимур миндич, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Анкара (провинция), Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Тимур Миндич, Дело Миндича
АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский, обещавший стране демократию и интеграцию с Западом, довёл Украину до краха, при нем население всё чаще вспоминает о прошлом с ностальгией, написал в среду колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Мелих Алтынок.
Зеленский прибыл в среду в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине.
"Зеленский, прославившийся благодаря сериалу, где он сыграл роль президента ("Слуга народа"), всего за несколько лет довёл страну до краха. Некомпетентный президент, обещавший прозрачность, больше демократии и полную интеграцию с Западом, вынуждает украинцев с ностальгией вспоминать о прежних временах. Потеряны огромные территории, разрушены семьи. А частично интегрированными с Западом оказались не жители Киева, а миллионы украинцев, которые живут беженцами в европейских столицах", — пишет Алтынок.
По его словам, говорить о демократии на Украине больше не приходится.
"Чрезвычайное положение напоминает советские времена. Настолько, что выборы даже не проводятся — под предлогом войны. А что касается прозрачности… Пока народ сталкивается с безработицей и голодом, в Киеве появляются роскошные квартиры с золотыми унитазами. Министры уходят в отставку из-за коррупционных скандалов, и всё это ясно показывает, что ситуация далека от благополучия", — отмечает Алтынок.
В заключение колумнист утверждает, что Зеленский "оставит после себя огромное сожаление для украинского народа".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
