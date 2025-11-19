МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Киевский режим рискует не дожить до донца января в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
"Я буду удивлен, если Украина во главе с Зеленским и его шайкой переживет праздники. Ну, если они и переживут праздники, не думаю, что они продержатся дольше января или февраля", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что у украинской армии нет эффективной противовоздушной и противоракетной обороны, их логистика в полном беспорядке, а основные опорные пункты потеряны.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Цегельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях СВО за сутки составили около 1110 военнослужащих.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.