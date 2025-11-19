Рейтинг@Mail.ru
В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского из-за событий в зоне СВО - РИА Новости, 19.11.2025
10:13 19.11.2025 (обновлено: 17:01 19.11.2025)
В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского из-за событий в зоне СВО
в мире
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
в мире, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского из-за событий в зоне СВО

Макгрегор: киевский режим может не пережить праздники

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Киевский режим рискует не дожить до донца января в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
"Я буду удивлен, если Украина во главе с Зеленским и его шайкой переживет праздники. Ну, если они и переживут праздники, не думаю, что они продержатся дольше января или февраля", — сказал он.
СМИ рассказали о новой угрозе для Зеленского
18 ноября, 21:12
Эксперт подчеркнул, что у украинской армии нет эффективной противовоздушной и противоракетной обороны, их логистика в полном беспорядке, а основные опорные пункты потеряны.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Цегельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях СВО за сутки составили около 1110 военнослужащих.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
