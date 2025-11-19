Представители армии США встретятся с Зеленским в Киеве, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Высокопоставленные представители армии США встретятся с Владимиром Зеленским в Киеве в четверг на фоне проблем, с которыми сталкивается Украина на фронте, и коррупционного скандала, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что переговоры Зеленского с министром американской армии Дэниелом Дрисколлом могут состояться в среду. Посольство США на Украине подтвердило прибытие делегации, которая намерена провести "фактчекинг" и обсудить тему урегулирования.
"Владимир Зеленский в четверг встретится в Киеве с двумя высокопоставленными чиновниками армии США... Эти чиновники - министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж", - говорится в материале агентства.
В среду Зеленский прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине. Во вторник агентство Рейтер передавало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планировал посетить Турцию и провести встречу с Зеленским, но отменил поездку.