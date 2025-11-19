Рейтинг@Mail.ru
Представители армии США встретятся с Зеленским в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
14:53 19.11.2025
Представители армии США встретятся с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Представители армии США встретятся с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Представители армии США встретятся с Зеленским в Киеве, пишут СМИ
Высокопоставленные представители армии США встретятся с Владимиром Зеленским в Киеве в четверг на фоне проблем, с которыми сталкивается Украина на фронте, и... РИА Новости, 19.11.2025
Представители армии США встретятся с Зеленским в Киеве, пишут СМИ

Reuters: Высокопоставленные чиновники армии США встретятся с Зеленским в Киеве

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Высокопоставленные представители армии США встретятся с Владимиром Зеленским в Киеве в четверг на фоне проблем, с которыми сталкивается Украина на фронте, и коррупционного скандала, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что переговоры Зеленского с министром американской армии Дэниелом Дрисколлом могут состояться в среду. Посольство США на Украине подтвердило прибытие делегации, которая намерена провести "фактчекинг" и обсудить тему урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ сообщили об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским
Вчера, 12:14
"Владимир Зеленский в четверг встретится в Киеве с двумя высокопоставленными чиновниками армии США... Эти чиновники - министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж", - говорится в материале агентства.
В среду Зеленский прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине. Во вторник агентство Рейтер передавало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планировал посетить Турцию и провести встречу с Зеленским, но отменил поездку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому
Вчера, 14:20
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганСтив Уиткофф
 
 
