В Саратовской области расширили запрет на доступ детей в магазины табака

САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты Саратовской областной думы приняли закон, расширяющий запрет на доступ несовершеннолетних в магазины по продаже никотинсодержащей продукции, передает корреспондент РИА Новости.

Саратовской области уже действует норма о запрете детям посещать торговые точки, где продаются электронные системы доставки никотина и кальяны. Теперь формулировку изменили. Закон предполагает ограничение доступа для несовершеннолетних в специализированные точки продажи "никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а равно для предоставления услуг с применением устройств для потребления никотинсодержащей продукции".

"Мы ставим заслон недобросовестным производителям и продавцам, которые никотинсодержащую продукцию маскируют под различные новые наименования, и ограничиваем нахождение детей на территории объектов, которые торгуют никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления", – отметила один из авторов законопроекта, депутат Юлия Литневская (" Единая Россия ") на заседании думы в среду.

За нарушение предполагается административный штраф для граждан от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц – от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. В ходе обсуждения законопроекта встал вопрос о том, какие торговые точки попадут под новый запрет.

"Правильно ли я понимаю, что местами продажи сигарет сейчас являются и "Магнит", и " Пятерочка ", и "Лента"? Что после этого периода они либо прекращают продавать, либо взрослый перед входом должен оставлять ребенка на улице?", - спросил в ходе обсуждения депутат Александр Анидалов ( КПРФ ).

Литневская ответила, что они рассчитывают на то, что эту продукцию вынесут за пределы магазина и у родителей не будет возможности на глазах детей приобретать сигареты.