https://ria.ru/20251119/zapret-2056007284.html
В Саратовской области расширили запрет на доступ детей в магазины табака
В Саратовской области расширили запрет на доступ детей в магазины табака - РИА Новости, 19.11.2025
В Саратовской области расширили запрет на доступ детей в магазины табака
Депутаты Саратовской областной думы приняли закон, расширяющий запрет на доступ несовершеннолетних в магазины по продаже никотинсодержащей продукции, передает... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:02:00+03:00
2025-11-19T14:02:00+03:00
2025-11-19T14:02:00+03:00
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983772106_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_d8ec007b7484e052d07868794a5268e0.jpg
https://ria.ru/20251118/zapret-2055671608.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983772106_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_fd3c3575a1cff1685e278ee22b0b3fc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область
В Саратовской области расширили запрет на доступ детей в магазины табака
В Саратовской области детям запретят доступ в магазины с табачной продукцией
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты Саратовской областной думы приняли закон, расширяющий запрет на доступ несовершеннолетних в магазины по продаже никотинсодержащей продукции, передает корреспондент РИА Новости.
В Саратовской области
уже действует норма о запрете детям посещать торговые точки, где продаются электронные системы доставки никотина и кальяны. Теперь формулировку изменили. Закон предполагает ограничение доступа для несовершеннолетних в специализированные точки продажи "никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а равно для предоставления услуг с применением устройств для потребления никотинсодержащей продукции".
"Мы ставим заслон недобросовестным производителям и продавцам, которые никотинсодержащую продукцию маскируют под различные новые наименования, и ограничиваем нахождение детей на территории объектов, которые торгуют никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления", – отметила один из авторов законопроекта, депутат Юлия Литневская ("Единая Россия
") на заседании думы в среду.
За нарушение предполагается административный штраф для граждан от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц – от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. В ходе обсуждения законопроекта встал вопрос о том, какие торговые точки попадут под новый запрет.
"Правильно ли я понимаю, что местами продажи сигарет сейчас являются и "Магнит", и "Пятерочка
", и "Лента"? Что после этого периода они либо прекращают продавать, либо взрослый перед входом должен оставлять ребенка на улице?", - спросил в ходе обсуждения депутат Александр Анидалов (КПРФ
).
Литневская ответила, что они рассчитывают на то, что эту продукцию вынесут за пределы магазина и у родителей не будет возможности на глазах детей приобретать сигареты.
Вопрос о том, как должны маркироваться попадающие под запрет точки продажи никотиносодержащей продукции, по словам Литневской, будет урегулирован в течение переходного периода – до вступления в силу закона 1 марта 2026 года. Депутаты также предложили продумать механизмы исполнения закона, чтобы он был рабочим.