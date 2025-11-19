Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области расширили запрет на доступ детей в магазины табака - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/zapret-2056007284.html
В Саратовской области расширили запрет на доступ детей в магазины табака
В Саратовской области расширили запрет на доступ детей в магазины табака - РИА Новости, 19.11.2025
В Саратовской области расширили запрет на доступ детей в магазины табака
Депутаты Саратовской областной думы приняли закон, расширяющий запрет на доступ несовершеннолетних в магазины по продаже никотинсодержащей продукции, передает... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:02:00+03:00
2025-11-19T14:02:00+03:00
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983772106_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_d8ec007b7484e052d07868794a5268e0.jpg
https://ria.ru/20251118/zapret-2055671608.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983772106_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_fd3c3575a1cff1685e278ee22b0b3fc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область
Саратовская область
В Саратовской области расширили запрет на доступ детей в магазины табака

В Саратовской области детям запретят доступ в магазины с табачной продукцией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет
Прохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Прохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 19 ноя - РИА Новости. Депутаты Саратовской областной думы приняли закон, расширяющий запрет на доступ несовершеннолетних в магазины по продаже никотинсодержащей продукции, передает корреспондент РИА Новости.
В Саратовской области уже действует норма о запрете детям посещать торговые точки, где продаются электронные системы доставки никотина и кальяны. Теперь формулировку изменили. Закон предполагает ограничение доступа для несовершеннолетних в специализированные точки продажи "никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, а равно для предоставления услуг с применением устройств для потребления никотинсодержащей продукции".
"Мы ставим заслон недобросовестным производителям и продавцам, которые никотинсодержащую продукцию маскируют под различные новые наименования, и ограничиваем нахождение детей на территории объектов, которые торгуют никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее потребления", – отметила один из авторов законопроекта, депутат Юлия Литневская ("Единая Россия") на заседании думы в среду.
За нарушение предполагается административный штраф для граждан от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц – от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. В ходе обсуждения законопроекта встал вопрос о том, какие торговые точки попадут под новый запрет.
"Правильно ли я понимаю, что местами продажи сигарет сейчас являются и "Магнит", и "Пятерочка", и "Лента"? Что после этого периода они либо прекращают продавать, либо взрослый перед входом должен оставлять ребенка на улице?", - спросил в ходе обсуждения депутат Александр Анидалов (КПРФ).
Литневская ответила, что они рассчитывают на то, что эту продукцию вынесут за пределы магазина и у родителей не будет возможности на глазах детей приобретать сигареты.
Вопрос о том, как должны маркироваться попадающие под запрет точки продажи никотиносодержащей продукции, по словам Литневской, будет урегулирован в течение переходного периода – до вступления в силу закона 1 марта 2026 года. Депутаты также предложили продумать механизмы исполнения закона, чтобы он был рабочим.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Вейпы в России давно пора запретить, заявил Онищенко
18 ноября, 11:32
 
Саратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала