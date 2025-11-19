Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл раскрыл смысл заповеди "не убий" во время войны
13:06 19.11.2025 (обновлено: 16:11 19.11.2025)
Патриарх Кирилл раскрыл смысл заповеди "не убий" во время войны
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пояснил значение заповеди "не убий" во время войны: когда враг угрожает жизни старых и малых, бездействие недопустимо, а сохраняющий жизни защитник Отечества исполняет заповеди.
"Военный и духовный подвиг не просто поставлены рядом, они приравнены, неотделимы друг от друга… А как же заповедь "не убий", скажут нам оппоненты? На это есть простой и ясный ответ. Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству", - сказал патриарх Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Патриарх Кирилл рассказал, что человеку дает вера в Бога
18 сентября, 21:00
При этом тот, кто встает на защиту Отечества, "сохраняя жизнь слабых и беззащитных", исполняет заповеди, отметил он.
"Мы не вправе жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников", - подчеркнул патриарх.
По словам предстоятеля РПЦ, это понимали прославленные церковью Александр Невский и князь Дмитрий Донской, патриархи Гермоген и Сергий Страгородский.
"Именно поэтому в основах социальной концепции Русской православной церкви в разделе "Война и мир" используется понятие "справедливой войны". Взявшие меч - мечом погибнут - в этих словах Спасителя находится в основном плане идеи справедливой войны. Признавая греховную природу войны, Церковь позволяет своим чадам принимать участие в боевых действиях, если это продиктовано необходимостью защитить ближних и восстановить справедливость. Этим определяется особое церковное попечение о воинстве и его нуждах", - пояснил патриарх Кирилл.
Он добавил, что в случае с Великой Отечественной войной это особенно очевидно.
"Во-первых, уничтожению были приговорены целые народы, в том числе большинство народов России. И они были спасены благодаря подвигу русского, советского солдата. Во-вторых, зримым результатом победы стало прекращение на долгие годы мировых и вообще масштабных войн, войн между великими державами. Сколько жизней спасено благодаря этому прочному послевоенному миру, трудно даже считать. Наверняка речь идет о многих и многих миллионах. Именно этот нравственный фундамент позволяет считать защиту Отечества священной войной, и неслучайно негласным гимном нашей армии, нашего народа стала песня "Священная война", - заключил патриарх Кирилл.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября - тематические секции, 19 ноября - пленарное заседание под председательством главы ВРНС, патриарха Кирилла. В этом году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает божественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Патриарх Кирилл рассказал о смысле поклонения мощам святых
23 августа, 15:17
 
