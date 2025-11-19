Патриарх Кирилл раскрыл смысл заповеди "не убий" во время войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. 19 ноября 2025

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. 19 ноября 2025

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пояснил значение заповеди "не убий" во время войны: когда враг угрожает жизни старых и малых, бездействие недопустимо, а сохраняющий жизни защитник Отечества исполняет заповеди.

"Военный и духовный подвиг не просто поставлены рядом, они приравнены, неотделимы друг от друга… А как же заповедь "не убий", скажут нам оппоненты? На это есть простой и ясный ответ. Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству", - сказал патриарх Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

При этом тот, кто встает на защиту Отечества, "сохраняя жизнь слабых и беззащитных", исполняет заповеди, отметил он.

"Мы не вправе жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников", - подчеркнул патриарх.

"Именно поэтому в основах социальной концепции Русской православной церкви в разделе "Война и мир" используется понятие "справедливой войны". Взявшие меч - мечом погибнут - в этих словах Спасителя находится в основном плане идеи справедливой войны. Признавая греховную природу войны, Церковь позволяет своим чадам принимать участие в боевых действиях, если это продиктовано необходимостью защитить ближних и восстановить справедливость. Этим определяется особое церковное попечение о воинстве и его нуждах", - пояснил патриарх Кирилл.

Он добавил, что в случае с Великой Отечественной войной это особенно очевидно.

"Во-первых, уничтожению были приговорены целые народы, в том числе большинство народов России . И они были спасены благодаря подвигу русского, советского солдата. Во-вторых, зримым результатом победы стало прекращение на долгие годы мировых и вообще масштабных войн, войн между великими державами. Сколько жизней спасено благодаря этому прочному послевоенному миру, трудно даже считать. Наверняка речь идет о многих и многих миллионах. Именно этот нравственный фундамент позволяет считать защиту Отечества священной войной, и неслучайно негласным гимном нашей армии, нашего народа стала песня "Священная война", - заключил патриарх Кирилл.