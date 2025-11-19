Министр из ЮАР вызвал аплодисменты G20 ироничным намеком на США

ЙОХАННЕСБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече "Деловой двадцатки" иронично намекнул на отсутствие делегации США по решению главы государства на будущем саммите "Группы двадцати" и вызвал аплодисменты, передает корреспондент РИА Новости.