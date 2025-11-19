Рейтинг@Mail.ru
Министр из ЮАР вызвал аплодисменты G20 ироничным намеком на США - РИА Новости, 19.11.2025
18:45 19.11.2025
Министр из ЮАР вызвал аплодисменты G20 ироничным намеком на США
Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече "Деловой двадцатки" иронично намекнул на отсутствие делегации США по решению главы... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T18:45:00+03:00
2025-11-19T18:45:00+03:00
в мире
в мире, сша, юар, южная африка, дональд трамп, максим орешкин, большая двадцатка
© Getty Images / Gallo ImagesМинистр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа
Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Gallo Images
Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа . Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа на встрече "Деловой двадцатки" иронично намекнул на отсутствие делегации США по решению главы государства на будущем саммите "Группы двадцати" и вызвал аплодисменты, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках дискуссии "Деловой двадцатки" министру задали вопрос о его ожиданиях от работы "Группы двадцати".
"Наша страна укрепляется... Южная Африка - то место в мире, где стоит быть. Поэтому все, кто имеет значение, здесь. Другие решили не приезжать, но ничего", - сказал Рамокгопа, отвечая на вопрос. При этом США - единственный член "Двадцатки", заявивший о планах не направлять на встречу никакой официальной делегации.
Собравшиеся встретили аплодисментами ответ министра.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает "полным позором" проведение предстоящего саммита в ЮАР, отмечал, что никто из американского правительства не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения.
Вслед за встречей "Деловой двадцатки" в Йоханнесбурге состоится лидерский саммит G20. Он запланирован на 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
