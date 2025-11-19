https://ria.ru/20251119/vsu-2055974714.html
Силы "Востока" уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ и танк за сутки
Силы "Востока" уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ и танк за сутки - РИА Новости, 19.11.2025
Силы "Востока" уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ и танк за сутки
ВСУ потеряли до 255 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:29:00+03:00
2025-11-19T12:29:00+03:00
2025-11-19T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
доброполье (город)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147967_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_4b978081d418982e0a2c08fd5a6a3fb5.jpg
россия
днепропетровская область
доброполье (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147967_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_1aca1f621a2bb02b3985bf8f848a1620.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днепропетровская область, доброполье (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Доброполье (город), Вооруженные силы Украины
Силы "Востока" уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ и танк за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 255 военных и танк в зоне работы "Востока" за сутки