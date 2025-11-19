Рейтинг@Mail.ru
Силы "Востока" уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ и танк за сутки - РИА Новости, 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 19.11.2025
Силы "Востока" уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ и танк за сутки
Силы "Востока" уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ и танк за сутки
ВСУ потеряли до 255 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
РИА Новости
Силы "Востока" уничтожили до 255 военнослужащих ВСУ и танк за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 255 военных и танк в зоне работы "Востока" за сутки

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих и танк в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении МО РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Волчье, Добропасово, Покровское, Герасимовка Днепропетровской области, Равнополье, Яблоково и Доброполье Запорожской области, добавили в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьДоброполье (город)Вооруженные силы Украины
 
 
