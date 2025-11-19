Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сохранится, но 50% пассажиропотока авиакомпаний может перейти на эту железную дорогу, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.