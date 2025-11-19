https://ria.ru/20251119/vsm-2055936504.html
Потребность в авиарейсах с запуском ВСМ сохранится, заявил Савельев
Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сохранится, но 50% пассажиропотока... РИА Новости, 19.11.2025
