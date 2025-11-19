Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет критиковать горожан

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что его заместитель Людмила Бородина больше не будет критиковать горожан – он провел с ней беседу.

Воронежское издание "Площадь" сообщило, что на выступлении на сессии "Комфортная городская среда как драйвер развития бизнеса" на 10-м Форуме предпринимателей в Воронеже Бородина раскритиковала воронежцев, которые жалуются, в частности, на грязь на улицах, на благоустройство. Бородина заявила, что "Воронеж выжимает из себя все, что может, в рамках того бюджета, который ему согласовывают", и жизнь в городе "достаточно неплоха", подчеркнув, что в Воронеже чище, чем в Москве или Санкт-Петербурге . Самих жалующихся горожан заммэра назвала по сути токсичными и неблагодарными.

"Обсудили с моим заместителем Людмилой Викторовной Бородиной ситуацию, которую обсуждают в сети в связи с ее выступлением на недавнем форуме. Что могу сказать: мне тоже не всегда хочется читать негативные комментарии, но объективно практически всегда горожане пишут только по факту проблем. И наша задача – эти проблемы решать", - написал Петрин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, часто жалобы носят эмоциональную окраску, но это значит, что вопрос очень волнует жителя.