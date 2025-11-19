https://ria.ru/20251119/voronezh-2055876169.html
Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет критиковать горожан
Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет критиковать горожан - РИА Новости, 19.11.2025
Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет критиковать горожан
Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что его заместитель Людмила Бородина больше не будет критиковать горожан – он провел с ней беседу. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T01:14:00+03:00
2025-11-19T01:14:00+03:00
2025-11-19T01:14:00+03:00
воронеж
москва
санкт-петербург
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278919_0:188:3067:1913_1920x0_80_0_0_448fd31fa58f8e3c7d37965ef947f8fe.jpg
https://ria.ru/20251021/glava-2049657624.html
https://ria.ru/20250520/skandal-2018041812.html
воронеж
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278919_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_ade28809298268badfd6e837f638a63c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, москва, санкт-петербург, общество
Воронеж, Москва, Санкт-Петербург, Общество
Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет критиковать горожан
Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет называть горожан токсичными
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что его заместитель Людмила Бородина больше не будет критиковать горожан – он провел с ней беседу.
Воронежское издание "Площадь" сообщило, что на выступлении на сессии "Комфортная городская среда как драйвер развития бизнеса" на 10-м Форуме предпринимателей в Воронеже
Бородина раскритиковала воронежцев, которые жалуются, в частности, на грязь на улицах, на благоустройство. Бородина заявила, что "Воронеж выжимает из себя все, что может, в рамках того бюджета, который ему согласовывают", и жизнь в городе "достаточно неплоха", подчеркнув, что в Воронеже чище, чем в Москве
или Санкт-Петербурге
. Самих жалующихся горожан заммэра назвала по сути токсичными и неблагодарными.
"Обсудили с моим заместителем Людмилой Викторовной Бородиной ситуацию, которую обсуждают в сети в связи с ее выступлением на недавнем форуме. Что могу сказать: мне тоже не всегда хочется читать негативные комментарии, но объективно практически всегда горожане пишут только по факту проблем. И наша задача – эти проблемы решать", - написал Петрин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, часто жалобы носят эмоциональную окраску, но это значит, что вопрос очень волнует жителя.
"Повторюсь, проблемы нужно решать, а не критиковать горожан. И, конечно же, считаю недопустимым критиковать другие города. Договорились, что таких высказываний допускать мой заместитель больше не будет", - подчеркнул мэр.