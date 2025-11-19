Рейтинг@Mail.ru
Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет критиковать горожан - РИА Новости, 19.11.2025
01:14 19.11.2025
Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет критиковать горожан
Мэр Воронежа пообещал, что его зам больше не будет критиковать горожан
Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что его заместитель Людмила Бородина больше не будет критиковать горожан – он провел с ней беседу. РИА Новости, 19.11.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что его заместитель Людмила Бородина больше не будет критиковать горожан – он провел с ней беседу.
Воронежское издание "Площадь" сообщило, что на выступлении на сессии "Комфортная городская среда как драйвер развития бизнеса" на 10-м Форуме предпринимателей в Воронеже Бородина раскритиковала воронежцев, которые жалуются, в частности, на грязь на улицах, на благоустройство. Бородина заявила, что "Воронеж выжимает из себя все, что может, в рамках того бюджета, который ему согласовывают", и жизнь в городе "достаточно неплоха", подчеркнув, что в Воронеже чище, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Самих жалующихся горожан заммэра назвала по сути токсичными и неблагодарными.
"Обсудили с моим заместителем Людмилой Викторовной Бородиной ситуацию, которую обсуждают в сети в связи с ее выступлением на недавнем форуме. Что могу сказать: мне тоже не всегда хочется читать негативные комментарии, но объективно практически всегда горожане пишут только по факту проблем. И наша задача – эти проблемы решать", - написал Петрин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, часто жалобы носят эмоциональную окраску, но это значит, что вопрос очень волнует жителя.
"Повторюсь, проблемы нужно решать, а не критиковать горожан. И, конечно же, считаю недопустимым критиковать другие города. Договорились, что таких высказываний допускать мой заместитель больше не будет", - подчеркнул мэр.
