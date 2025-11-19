На въездах в Волгоград сменили дорожные указатели на "Сталинград"

ВОЛГОГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград " временно сменили на "Сталинград" на основных въездах в город в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.