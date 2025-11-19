Уехавший с Украины на фоне скандала Умеров встретил Зеленского в Анкаре

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Рустем Умеров, которого на Украине заподозрили в бегстве из страны на фоне громкого коррупционного скандала, встретил в Анкаре Владимира Зеленского, сообщает издание "Зеркало недели".
В понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье, до 19 ноября. Умеров на прошлой неделе отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар. Ранее прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что соратник Зеленского Тимур Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным украинского издания "Страна.ua", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.
"Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где сегодня встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В аэропорту украинского президента среди других официальных лиц встречал секретарь СНБО Рустем Умеров", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.
На опубликованных изданием видео и фото в Анкаре отсутствует глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Украинское издание "Бабель" со ссылкой на два источника ранее в среду сообщало, что Ермак на фоне коррупционного скандала на Украине летит в Лондон, где встретится с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, это предприниматель Тимур Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Рада утвердила его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
