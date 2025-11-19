Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России - РИА Новости, 19.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 19.11.2025 (обновлено: 02:36 19.11.2025)
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России

Джеффри Сакс: странам НАТО выгодно продолжение конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. НАТО хочет войны с Россией, ведь для Североатлантического альянса это прибыльный бизнес, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.
"НАТО хочет войны с Россией. НАТО активно воюет с Россией. И одна из причин, по которой конфликт на Украине продолжается, заключается в том, что НАТО тестирует новые системы, учится использовать беспилотники, испытывает более современное оружие. Так что это настоящий полигон. <…> Они ясно дают понять, что хотят продолжения войны на Украине. <…> Войны полезны для бизнеса. Воюющим сторонам нужны запчасти, нужно пополнять свои запасы. Так что все это отличный бизнес", — сказал эксперт.
Вместе с тем он отметил, что с начала 2025 года акции индекса S&P в аэрокосмической и военной отраслях выросли на 37 процентов, что вдвое превышает общий рост S&P 500.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаРоссияМоскваСергей ЛавровКолумбийский университетS&P 500Запад
 
 
