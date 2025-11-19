Пора заканчивать. Запад поставил Киеву невыполнимые условия

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. В ЕС думают, как сбросить с плеч финансовое ярмо, — Украине помогают все неохотнее. К тому же коррупционные скандалы подогревают общее недовольство. Пока Еврокомиссия изучает различные варианты, Международный валютный фонд ставит Киеву ультиматум.

Жесткие условия

МВФ серьезно обеспокоен налоговой политикой Украины, сообщает Bloomberg. Теневая экономика (больше 30% ВВП), льготы для бизнеса, которые государство не может себе позволить, негативно сказываются на и без того шатком положении страны. Кредитный пакет в восемь миллиардов долларов, обещанный МВФ ранее, теперь под вопросом. Киев рассчитывал на его одобрение до конца года, но, судя по всему, раньше января ничего не случится: слишком высоки требования западных спонсоров.

© AP Photo / Mark Lennihan Долларовые купюры © AP Photo / Mark Lennihan Долларовые купюры

В частности, кредитор настаивает на отмене налоговых льгот для самозанятых и на газ для малоимущих, а также на продвижении реформ для борьбы с коррупцией и поддержки экономического роста.

Кроме того, МВФ давит на монетарные власти, рассчитывая добиться более быстрого обесценивания гривны, так как это позволит увеличить доходы в нацвалюте без дополнительных вливаний. Нацбанк пока против — девальвация обществу явно не понравится.

"Украина и так крайне уязвима, а льготы создают неравные условия, искажают конкуренцию и препятствуют мобилизации доходов, которые критически важны для военных нужд, восстановления инфраструктуры и социальной поддержки. В условиях огромного дефицита бюджета любое снижение налоговых поступлений увеличивает зависимость страны от внешних кредиторов и подрывает доверие международных доноров. Поэтому МВФ требует одинаковых условий для всех экономических субъектов", — объясняет консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор компании "Вместе.ПРО" Олеся Бережная.

Все по закону

Позиция МВФ вполне понятна, добавляет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. "Любая макрофинансовая помощь предполагает соблюдение бюджетной дисциплины. Учитывая, что украинский дефицит почти полностью покрывается за счет внешних заимствований, снижение налоговых поступлений воспринимается донорами как неоправданный риск", — говорит она.

Внешне все легитимно: государство само добровольно принимает кредит взамен на проведение некоторых реформ, отмечает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков. "Но кредитование МВФ всегда с двойным дном: фактически таким образом управляют экономикой страны. В данном случае требуют отказа от популистских мер. В итоге Киев вынужден выбирать между социальной стабильностью и деньгами, причем приостановка финансирования тоже чревата системным коллапсом", — указывает он.

© Getty Images / NurPhoto / Maxym Marusenko Отключение электроэнергии в Киеве. 8 ноября 2025 © Getty Images / NurPhoto / Maxym Marusenko Отключение электроэнергии в Киеве. 8 ноября 2025

Последние несколько лет Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, покрывая его за счет Запада. В 2024-м — 43,9 миллиарда долларов, в этом году — 37,3. Но уже дважды вносили изменения в связи с ростом военных расходов. В проекте на 2026-й — 47 миллиардов, порядка 18,4% ВВП.

А в МВФ ничего не гарантируют. "Мы пока не готовы оценить потребности внешнего финансирования Украины", — сообщила директор по коммуникациям фонда Джули Козак. По ее словам, это еще предстоит обсудить с Киевом.

Такая неопределенность обусловлена продолжающимся боевыми действиями и структурными проблемами. "Добыча газа сократилась на 60%, прогнозы доходов крайне приблизительны, а провал переговоров с инвесторами по реструктуризации 2,6-миллиардного долга подтверждает отсутствие доверия рынков к экономике страны. Кроме того, Киев продолжает игнорировать ключевые требования МВФ — борьбу с коррупцией и либерализацию газового рынка, что ставит под сомнение способность эффективно управлять ресурсами", — добавляет Матюшенков.

Только после вас

Наконец, МВФ ждет, что ЕС все-таки использует замороженные российские активы для финансирования Киева.

Несмотря на отсутствие консенсуса и сопротивление бельгийского депозитария Euroclear, Еврокомиссия активно этим занимается.

"Как ранее заявила в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, <…> мы сейчас тесно сотрудничаем с Бельгией и всеми остальными государствами по этому вопросу. <...> Обсуждаются три варианта", — сообщили в пресс-службе ЕК. В частности, помимо конфискации российских средств, рассматривают общеевропейский кредит под бюджет ЕС, а также обязательства отдельных стран.

© AP Photo / Virginia Mayo Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе

Конечно, деньги дадут. Но условия ужесточат, прежде всего в сфере антикоррупционного контроля и управления государственными финансами. В случае неповиновения нельзя исключать заморозки отдельных траншей или переход западных партнеров к прямому целевому финансированию, минуя общий казначейский счет, полагает Ради.

Ранее США и ЕС уже приостанавливали транши из-за махинаций с госзакупками, напоминает Матюшенков. "Возможно и сокращение помощи на 20-30%", — считает он.