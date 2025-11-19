https://ria.ru/20251119/uitkoff-2056067399.html
Уиткофф не будет участвовать в переговорах Эрдогана и Зеленского, пишут СМИ
Уиткофф не будет участвовать в переговорах Эрдогана и Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2025
Уиткофф не будет участвовать в переговорах Эрдогана и Зеленского, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не будет принимать участие в переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Анкаре,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T17:03:00+03:00
2025-11-19T17:03:00+03:00
2025-11-19T17:03:00+03:00
в мире
сша
турция
анкара (провинция)
стив уиткофф
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
https://ria.ru/20251119/diplomatiya-2055871739.html
сша
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, анкара (провинция), стив уиткофф, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
В мире, США, Турция, Анкара (провинция), Стив Уиткофф, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
Уиткофф не будет участвовать в переговорах Эрдогана и Зеленского, пишут СМИ
Уиткофф не будет принимать участие в переговорах Зеленского и Эрдогана в Анкаре