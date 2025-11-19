Турция рассчитывает на контакты с Россией по Украине, сообщил диписточник

АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает на контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжать активную телефонную дипломатию, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Владимир Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию выступил с утверждением, что хочет активизировать переговорный процесс и возобновить обмен пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал журналистам, что контакты в Турции пока осуществляются без участия России, и Москва не получала от Киева информации о намерении возобновить переговоры. По словам Пескова, Зеленский, говоря об активизации диалога, по всей видимости, имел в виду контакты с Турцией.
"Господин президент (Тайип Эрдоган) традиционно ведёт свою телефонную дипломатию по урегулированию конфликтов. Украинская тема остаётся в центре его внешнеполитической повестки. Поэтому вероятность того, что по итогам сегодняшних переговоров состоятся контакты и с российской стороной, достаточно высока. На каком уровне — пока сказать не могу", - сказал собеседник агентства.
