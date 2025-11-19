https://ria.ru/20251119/tszyu-2055968693.html
Анонсирован бой Тима Цзю
Анонсирован бой Тима Цзю - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Анонсирован бой Тима Цзю
Австралийский боксер Тим Цзю проведет поединок с американцем Энтони Веласкесом 17 декабря в австралийском Сиднее, сообщает канал Main Event. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T12:09:00+03:00
2025-11-19T12:09:00+03:00
2025-11-19T12:13:00+03:00
единоборства
константин (костя) цзю
сидней
россия
бокс
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936895043_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e7a592a16d35f32bb67860118824d98d.jpg
/20251114/parker-2054998068.html
сидней
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936895043_21:0:1080:794_1920x0_80_0_0_71b6a4a1729efe94fd3fe0beefa354df.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин (костя) цзю, сидней, россия, бокс, спорт
Единоборства, Константин (Костя) Цзю, Сидней, Россия, Бокс, Спорт