Анонсирован бой Тима Цзю
Единоборства
 
12:09 19.11.2025
Анонсирован бой Тима Цзю
Анонсирован бой Тима Цзю
Австралийский боксер Тим Цзю проведет поединок с американцем Энтони Веласкесом 17 декабря в австралийском Сиднее, сообщает канал Main Event.
константин (костя) цзю, сидней, россия, бокс, спорт
Единоборства, Константин (Костя) Цзю, Сидней, Россия, Бокс, Спорт
Анонсирован бой Тима Цзю

Боксер Тим Цзю проведет бой против Веласкеса 17 декабря

Австралийский боксер Тим Цзю
Австралийский боксер Тим Цзю. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Австралийский боксер Тим Цзю проведет поединок с американцем Энтони Веласкесом 17 декабря в австралийском Сиднее, сообщает канал Main Event.
Поединок пройдет на арене ICC Sydney.
"Феникс восстает из пепла", - написал Цзю в сториз своего Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Цзю 31 год, он потерпел три поражения в четырех поединках. Всего на счету сына экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю 25 побед и три поражения. Веласкесу 29 лет, он одержал 18 побед, один поединок завершился вничью.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Единоборства
 
