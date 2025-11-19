Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал не отвлекаться от успехов его администрации - РИА Новости, 19.11.2025
01:57 19.11.2025
Трамп призвал не отвлекаться от успехов его администрации
Трамп призвал не отвлекаться от успехов его администрации
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Трамп призвал не отвлекаться от успехов его администрации

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне одобрения конгрессом США обнародования материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна призвал в соцсети Truth Social не отвлекаться от достижений его администрации.
"Мне всё равно, когда сенат примет законопроект палаты представителей, сегодня вечером или в какое-то другое время в ближайшем будущем. Я просто не хочу, чтобы республиканцы отводили взгляд от всех побед, которых мы добились", - написал Трамп.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
