Рейтинг@Mail.ru
Темрезов: КЧР в числе лучших регионов РФ по реализации молодежной политики - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
19:15 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/temrezov-2056103969.html
Темрезов: КЧР в числе лучших регионов РФ по реализации молодежной политики
Темрезов: КЧР в числе лучших регионов РФ по реализации молодежной политики - РИА Новости, 19.11.2025
Темрезов: КЧР в числе лучших регионов РФ по реализации молодежной политики
Карачаево-Черкесия вошла в топ-10 российских регионов, показывающих наибольшую эффективность в работе с молодежью, сообщил глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T19:15:00+03:00
2025-11-19T19:15:00+03:00
карачаево-черкесская республика
пермь
черкесск
зеленчукский район
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054463538_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_64923de35a14caf1cbff75947e6082d6.jpg
https://ria.ru/20251118/temrezov-2055738647.html
https://ria.ru/20251117/sazhenets-2055546537.html
пермь
черкесск
зеленчукский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054463538_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_450386a0e48895d1d33151f52a1b8d15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, черкесск, зеленчукский район, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Пермь, Черкесск, Зеленчукский район, Рашид Темрезов
Темрезов: КЧР в числе лучших регионов РФ по реализации молодежной политики

Рашид Темрезов: КЧР в числе лучших регионов РФ по реализации молодежной политики

© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесии Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : пресс-служба главы Карачаево-Черкесии
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Карачаево-Черкесия вошла в топ-10 российских регионов, показывающих наибольшую эффективность в работе с молодежью, сообщил глава республики Рашид Темрезов.
Он отметил, что итоги были озвучены на всероссийском семинаре-совещании руководителей органов власти, отвечающих за молодежную политику, который проходил в Перми.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В ходе приема граждан глава КЧР дал ряд поручений по вопросам заявителей
18 ноября, 15:00
"Высокие показатели республики подтверждают, что выбранная нами стратегия развития молодежной сферы работает, а молодежь региона активно включена в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь. Таких результатов удалось достичь, в частности, благодаря слаженной, а главное, эффективной работе руководителя Минмола КЧР Ибрагима Тоторкулова и всей команды министерства", – написал в своем канале в мессенджере Max Темрезов.
Глава Карачаево-Черкесии подчеркнул, что в регионе создаются условия, где ребята могут реализовывать свои творческие, образовательные, добровольческие и социальные проекты. Особое внимание уделяется инфраструктуре. Сегодня в республике функционируют два молодежных центра – в Черкесске и Кавказском. Еще три планируют открыть в Хабезском, Урупском и Зеленчукском районах.
Также Темрезов отметил, что приоритетным направлением остается патриотическое воспитание.
"В год 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества мы уделяем особое внимание инициативам, которые формируют уважение к историческому наследию, героизму старшего поколения и современным героям. В 2025 году состоялось более 100 патриотических мероприятий, среди которых - встречи с ветеранами, акции, тематические проекты и программы, помогающие глубже осознавать подвиг предков и свою роль в развитии страны", – написал глава Карачаево-Черкесии.
Кроме того, в республике регулярно проводятся форумы, молодежные слеты, мастер-классы, образовательные смены, спортивные и культурные события.
"В этом году мы провели почти 370 таких мероприятий, и каждое из них способствует раскрытию талантов молодежи, развитию лидерских качеств, поиску единомышленников и реализации значимых проектов", – заявил Темрезов.
Саженцы деревьев высадили в честь 80-летия Победы в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Саженцы деревьев высадили в честь 80-летия Победы в Карачаево-Черкесии
17 ноября, 18:20
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаПермьЧеркесскЗеленчукский районРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала