Темрезов: КЧР в числе лучших регионов РФ по реализации молодежной политики

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Карачаево-Черкесия вошла в топ-10 российских регионов, показывающих наибольшую эффективность в работе с молодежью, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Он отметил, что итоги были озвучены на всероссийском семинаре-совещании руководителей органов власти, отвечающих за молодежную политику, который проходил в Перми.

"Высокие показатели республики подтверждают, что выбранная нами стратегия развития молодежной сферы работает, а молодежь региона активно включена в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь. Таких результатов удалось достичь, в частности, благодаря слаженной, а главное, эффективной работе руководителя Минмола КЧР Ибрагима Тоторкулова и всей команды министерства", – написал в своем канале в мессенджере Max Темрезов.

Глава Карачаево-Черкесии подчеркнул, что в регионе создаются условия, где ребята могут реализовывать свои творческие, образовательные, добровольческие и социальные проекты. Особое внимание уделяется инфраструктуре. Сегодня в республике функционируют два молодежных центра – в Черкесске и Кавказском. Еще три планируют открыть в Хабезском, Урупском и Зеленчукском районах.

Также Темрезов отметил, что приоритетным направлением остается патриотическое воспитание.

"В год 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества мы уделяем особое внимание инициативам, которые формируют уважение к историческому наследию, героизму старшего поколения и современным героям. В 2025 году состоялось более 100 патриотических мероприятий, среди которых - встречи с ветеранами, акции, тематические проекты и программы, помогающие глубже осознавать подвиг предков и свою роль в развитии страны", – написал глава Карачаево-Черкесии.

Кроме того, в республике регулярно проводятся форумы, молодежные слеты, мастер-классы, образовательные смены, спортивные и культурные события.