Российские войска сорвали три попытки ВСУ вырваться из кольца окружения

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" сорвали три попытки формирований ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении в Димитрове, близ Красноармейска, в самом городе уничтожаются окруженные части ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны три попытки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 38-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Октябрьское, Новый Донбасс, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.