Российские войска сорвали три попытки ВСУ вырваться из кольца окружения

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" сорвали три попытки формирований ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении в Димитрове, близ Красноармейска, в самом городе уничтожаются окруженные части ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.