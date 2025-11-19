Рейтинг@Mail.ru
Российские войска сорвали три попытки ВСУ вырваться из кольца окружения - РИА Новости, 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 19.11.2025
Российские войска сорвали три попытки ВСУ вырваться из кольца окружения
Российские войска сорвали три попытки ВСУ вырваться из кольца окружения
Российские подразделения группировки "Центр" сорвали три попытки формирований ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении в Димитрове, близ... РИА Новости, 19.11.2025
Российские войска сорвали три попытки ВСУ вырваться из кольца окружения

Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" сорвали три попытки формирований ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении в Димитрове, близ Красноармейска, в самом городе уничтожаются окруженные части ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны три попытки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 38-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Октябрьское, Новый Донбасс, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
Владимир Зеленский
В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского из-за событий в зоне СВО
