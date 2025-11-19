Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 19.11.2025 (обновлено: 17:09 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/svo-2055905469.html
В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине
В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине - РИА Новости, 19.11.2025
В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине
Приближающаяся победа России на поле боя специальной военной операции, вероятнее всего, вынудит Соединенные Штаты создать новые проблемы безопасности для... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:13:00+03:00
2025-11-19T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джон миршаймер
чикагский университет
вооруженные силы украины
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055677632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_beaff211f17253f9e67cc62177cefd8a.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055883688.html
https://ria.ru/20251119/ssha-2055893267.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055677632_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_508556f4d0dd0f83d2c428348e54936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, джон миршаймер, чикагский университет, вооруженные силы украины, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джон Миршаймер, Чикагский университет, Вооруженные силы Украины, Москва
В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине

Профессор Миршаймер: Запад создаст проблемы России после ее победы на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Приближающаяся победа России на поле боя специальной военной операции, вероятнее всего, вынудит Соединенные Штаты создать новые проблемы безопасности для Москвы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс.
«

"Что мы, вероятно, будем делать, когда станет ясно, что Россия выиграет в этом конфликте, а Украина проиграет? Вы упомянули о возможности того, что украинские военные или украинское правительство могут рухнуть. И я думаю, что это правда. Очень интересный вопрос, что мы будем делать. <…> В основном администрация Байдена и в меньшей степени администрация Трампа находятся в состоянии войны с Россией с 2022 года. И очень важно понимать, <…> что мы пытались победить Россию: мы хотели поставить русских на колени, мы хотели разрушить их экономику, мы хотели свергнуть Путина, мы хотели победить их на поле боя внутри Украины. Мы не играли в детские игры с русскими. Мы играли жестко", — признался ученый.

Пожар в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Западе раскрыли, что будет с Украиной из-за скандала с Зеленским
Вчера, 02:39
По его словам, в этих условиях сложно представить молчаливое согласие американской администрации с поражением от ключевого геополитического оппонента. Именно поэтому Миршаймер предполагает, что после окончания вооруженной стадии конфликта на Украине рост напряженности в международных отношениях продолжится.
«

"Я думаю, что именно с этим мы столкнемся в какой-то момент, — это ситуация, когда мы проиграем. И ты думаешь, мы просто поднимем руки и скажем: "Хорошо, мы проиграли, мы принимаем это"? Я так не думаю. <…> Я надеюсь, что ошибаюсь в этом, но я думаю, что последствия этой войны, если мы проиграем, приведут к ситуации, когда мы пойдем на многое, чтобы создать проблемы русским", — добавил профессор.

По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Цегельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях СВО за сутки составили около 1110 военнослужащих.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"На грани распада": в США оценили ситуацию в России
Вчера, 04:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжон МиршаймерЧикагский университетВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала