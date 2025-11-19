В США рассказали, что будут делать после победы России на Украине

«

"Что мы, вероятно, будем делать, когда станет ясно, что Россия выиграет в этом конфликте, а Украина проиграет? Вы упомянули о возможности того, что украинские военные или украинское правительство могут рухнуть. И я думаю, что это правда. Очень интересный вопрос, что мы будем делать. <…> В основном администрация Байдена и в меньшей степени администрация Трампа находятся в состоянии войны с Россией с 2022 года. И очень важно понимать, <…> что мы пытались победить Россию: мы хотели поставить русских на колени, мы хотели разрушить их экономику, мы хотели свергнуть Путина, мы хотели победить их на поле боя внутри Украины. Мы не играли в детские игры с русскими. Мы играли жестко", — признался ученый.