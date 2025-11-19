Суд рассмотрит дело об изъятии недвижимости у челябинского депутата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Суд в Челябинске сначала рассмотрит иск прокурора города об обращении в доход государства имущества депутата городской думы Александра Галкина 15 декабря, согласно картотеке суда.

Основанием для такого решения послужило вступление в процесс неназванного третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. По данным СМИ, защита попросила привлечь к рассмотрению дела залогодержателя по квартире - банк ВТБ. Он уже появился в карточке дела как третье лицо.