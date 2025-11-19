Рейтинг@Mail.ru
23:37 19.11.2025
Суд рассмотрит дело об изъятии недвижимости у челябинского депутата
Суд рассмотрит дело об изъятии недвижимости у челябинского депутата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Суд в Челябинске сначала рассмотрит иск прокурора города об обращении в доход государства имущества депутата городской думы Александра Галкина 15 декабря, согласно картотеке суда.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о квартире в Москве площадью 62 квадратных метра, отметив, что, по версии следствия, эта недвижимость была приобретена на неподтвержденные доходы. СМИ пишут, что квартира расположена в элитном жилом комплексе Hide в московских Раменках.
Первое заседание по делу прошло 19 ноября. По данным картотеки суда, ответчиками выступают Галкин и его супруга Инна Мирошкина, истцы – прокурор Челябинска и управление Росимущества по Москве.
"Рассмотрение дела начато с начала. Судебное заседание 15.12., 15.00 (13.00 мск)", - указано в карточке дела.
Основанием для такого решения послужило вступление в процесс неназванного третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. По данным СМИ, защита попросила привлечь к рассмотрению дела залогодержателя по квартире - банк ВТБ. Он уже появился в карточке дела как третье лицо.
На сайте Челябинской городской думы указывается, что депутат Галкин выдвинут от партии "Справедливая Россия", избирательный округ №5. Галкин родился в 1985 году в Челябинске, закончил Челябинский госуниверситет, получив юридическое образование.
