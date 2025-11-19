Суд во Владимире отложил заседание по делу бывшего министра здравоохранения

По данным СУСК по региону, в отношении Янина возбуждено новое дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемый при организации закупок для нужд 13 медицинских организаций региона 42 наркозно-дыхательных аппаратов лоббировал интересы конкретной коммерческой фирмы, за что получил от ее представителя в подарок бытовую технику. Уточняется, что при этом медицинское оборудование было поставлено по завышенной стоимости. В результате чего бюджету области был причинен ущерб на сумму более 53 миллионов рублей.