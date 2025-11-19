Суд во Владимире отложил заседание по делу бывшего министра здравоохранения

РЯЗАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Владимира отложил на 3 декабря заседание по делу бывшего министра здравоохранения региона Валерия Янина о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Янин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщало следственное управление СК РФ по региону, занимая должность главного врача Александровской районной больницы, он потребовал от сотрудницы ежемесячно передавать ему по 20 тысяч рублей из заработной платы, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. С сентября 2022 года до декабря 2024 года женщина передала ему 540 тысяч рублей. Аналогичным образом с марта по июль 2024 года он получил 100 тысяч рублей от другого сотрудника больницы. Вину фигурант не признал, отмечало СУСК. На среду Октябрьский районный суд Владимира назначал очередное заседание по делу.
Дело министра здравоохранения Владимирской области передали в суд
13 октября, 13:35
"Отложено по неявке адвоката. Адвокат на больничном. Отложили до 3 декабря на 14.00", - рассказали в суде.
Суд во Владимире в декабре 2024 года отправил министра под стражу, но впоследствии он был переведен под домашний арест. С 10 ноября полномочия Янина в должности министра здравоохранения Владимирской области были прекращены в связи с истечением срока действия служебного контракта. Через несколько дней объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщила, что он вновь заключен под стражу.
По данным СУСК по региону, в отношении Янина возбуждено новое дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемый при организации закупок для нужд 13 медицинских организаций региона 42 наркозно-дыхательных аппаратов лоббировал интересы конкретной коммерческой фирмы, за что получил от ее представителя в подарок бытовую технику. Уточняется, что при этом медицинское оборудование было поставлено по завышенной стоимости. В результате чего бюджету области был причинен ущерб на сумму более 53 миллионов рублей.