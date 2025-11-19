Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы первого отдела СУСК в Дагестане заочно арестовали - РИА Новости, 19.11.2025
12:15 19.11.2025 (обновлено: 13:23 19.11.2025)
Экс-замглавы первого отдела СУСК в Дагестане заочно арестовали
Экс-замглавы первого отдела СУСК в Дагестане заочно арестовали - РИА Новости, 19.11.2025
Экс-замглавы первого отдела СУСК в Дагестане заочно арестовали
Суд заочно арестовал бывшего заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Дагестану, который... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:15:00+03:00
2025-11-19T13:23:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика дагестан
махачкала
происшествия, россия, республика дагестан, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замглавы первого отдела СУСК в Дагестане заочно арестовали

Суд заочно арестовал экс-замглавы первого отдела СУСК в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Суд заочно арестовал бывшего заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Дагестану, который оказывал давление на следователей из-за проверки причастности его родного брата к мошенничеству, сообщила пресс-служба судов республики.
"Советский районный суд города Махачкалы заочно избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по республике Дагестан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования)… Советский районный суд Махачкалы постановил избрать в отношении бывшего правоохранителя меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в октябре 2012 года старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Дагестану принял к производству уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования он начал проверку причастности к преступлению ряда людей, среди которых оказался родной брат обвиняемого. Следствие полагает, что занимавший в тот период высокий пост обвиняемый оказывал давление на следователей, чтобы прекратить проверки в отношении его брата. Он лично высказывал им угрозы, обещая создать проблемы по службе и препятствовать их работе.
Сам обвиняемый позднее скрылся, его объявили в международный розыск. Отмечается, что срок заключения начнет исчисляться с момента передачи обвиняемого правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции, депортации или задержания на территории России.
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
