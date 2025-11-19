https://ria.ru/20251119/sud-2055970072.html
Экс-замглавы первого отдела СУСК в Дагестане заочно арестовали
МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Суд заочно арестовал бывшего заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Дагестану, который оказывал давление на следователей из-за проверки причастности его родного брата к мошенничеству, сообщила пресс-служба судов республики.
"Советский районный суд города Махачкалы
заочно избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ
по республике Дагестан
. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования)… Советский районный суд Махачкалы постановил избрать в отношении бывшего правоохранителя меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", – говорится в сообщении.
По версии следствия, в октябре 2012 года старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Дагестану принял к производству уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования он начал проверку причастности к преступлению ряда людей, среди которых оказался родной брат обвиняемого. Следствие полагает, что занимавший в тот период высокий пост обвиняемый оказывал давление на следователей, чтобы прекратить проверки в отношении его брата. Он лично высказывал им угрозы, обещая создать проблемы по службе и препятствовать их работе.
Сам обвиняемый позднее скрылся, его объявили в международный розыск. Отмечается, что срок заключения начнет исчисляться с момента передачи обвиняемого правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции, депортации или задержания на территории России.