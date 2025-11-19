Экс-замглавы первого отдела СУСК в Дагестане заочно арестовали

По версии следствия, в октябре 2012 года старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Дагестану принял к производству уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования он начал проверку причастности к преступлению ряда людей, среди которых оказался родной брат обвиняемого. Следствие полагает, что занимавший в тот период высокий пост обвиняемый оказывал давление на следователей, чтобы прекратить проверки в отношении его брата. Он лично высказывал им угрозы, обещая создать проблемы по службе и препятствовать их работе.