В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"

Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках". Архивное фото

Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"

РИМ, 19 окт – РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии в среду рассмотрит апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, на решение об экстрадиции в Германию.

Как сообщил РИА Новости адвокат Кузнецова Никола Канестрини, утром он представит позицию защиты в верховной инстанции, решение которой можно ожидать вечером того же дня. По его словам, в случае отмены дела производство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи , в противном случае передача Кузнецова Германии может состояться в течение десяти дней.

Ранее Канестрини говорил, что защита Кузнецова приводит семь доводов для отмены решения, в том числе якобы политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет подсудимого как бывшего военного, якобы действовавшего по приказанию начальства.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.

В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. С началом второго процесса в конце октября суд принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова на первом же заседании.

Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.

За время нахождения в итальянской тюрьме Кузнецов провел десятидневную голодовку. Он требовал соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, достойные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в отношении свиданий с семьей. Решение прекратить голодовку было принято после того, как итальянские власти дали гарантии полного соблюдения его прав, особенно в отношении полноценного питания. Ранее адвокат сообщал, что Кузнецов не ест мяса.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.