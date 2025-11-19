Рейтинг@Mail.ru
В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 19.11.2025
00:43 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/sud-2055873535.html
В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 19.11.2025
В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
Верховный кассационный суд Италии в среду рассмотрит апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный... РИА Новости, 19.11.2025
В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"

Верховный суд Италии рассмотрит жалобу обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

© OpenСергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на "Северных потоках"
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Open
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связе с терактом на "Северных потоках". Архивное фото
РИМ, 19 окт – РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии в среду рассмотрит апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, на решение об экстрадиции в Германию.
Как сообщил РИА Новости адвокат Кузнецова Никола Канестрини, утром он представит позицию защиты в верховной инстанции, решение которой можно ожидать вечером того же дня. По его словам, в случае отмены дела производство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи, в противном случае передача Кузнецова Германии может состояться в течение десяти дней.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Обвиняемый в терактах на "Северных потоках" украинец прекратил голодовку
11 ноября, 18:12
Ранее Канестрини говорил, что защита Кузнецова приводит семь доводов для отмены решения, в том числе якобы политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет подсудимого как бывшего военного, якобы действовавшего по приказанию начальства.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест, перевел украинца в тюрьму строгого содержания и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство. С началом второго процесса в конце октября суд принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова на первом же заседании.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Дело о подрыве "Северных потоков" ослабит поддержку Киева в ЕС, пишет WSJ
10 ноября, 09:30
Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.
За время нахождения в итальянской тюрьме Кузнецов провел десятидневную голодовку. Он требовал соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, достойные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в отношении свиданий с семьей. Решение прекратить голодовку было принято после того, как итальянские власти дали гарантии полного соблюдения его прав, особенно в отношении полноценного питания. Ранее адвокат сообщал, что Кузнецов не ест мяса.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Вулин раскритиковал решения европейских судов по "Северным потокам"
3 ноября, 07:18
 
