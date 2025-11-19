Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение американцев к расследованию дела Эпштейна - РИА Новости, 19.11.2025
03:15 19.11.2025
Опрос показал отношение американцев к расследованию дела Эпштейна
Большинство американцев считают, что Белый дом скрывает информацию о "клиентах" финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними,... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
сша
джеффри эпштейн
дональд трамп
2025
Новости
в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Люди возле Монумента Вашингтона в США
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Большинство американцев считают, что Белый дом скрывает информацию о "клиентах" финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, выявил опрос компании Ipsos и агентства Рейтер.
"Около 70% респондентов опроса, в том числе 87% демократов и 60% республиканцев, заявили, что, по их мнению, правительство скрывает информацию о клиентах Эпштейна", - говорится в результатах опроса.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В США рассказали, что в файлах Эпштейна нашли новые имена знаменитостей
16 ноября, 17:39
Палата представителей США во вторник одобрила публикацию материалов дела Эпштейна, против чего ранее выступал американский президент Дональд Трамп, решивший в последний момент изменить собственное мнение. Теперь проголосовать по инициативе предстоит сенату.
Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, однако прямых доказательств причастности Трампа к преступлениям финансиста до настоящего времени предоставлено не было.
В воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию.
Конгрессмен выразил мнение, что файлы Эпштейна, скорее всего, не говорят о причастности Трампа. При этом он считает, что администрация Трампа своим нежеланием опубликовать данные материалы пытается защитить доноров президентской кампании.
Опрос был проведен онлайн на прошлой неделе среди 1017 респондентов, погрешность составляет три процентных пункта.
Капитолий в США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Сенат США заочно принял законопроект по делу Эпштейна
В миреСШАДжеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
