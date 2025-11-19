Опрос показал отношение американцев к расследованию дела Эпштейна

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Большинство американцев считают, что Белый дом скрывает информацию о "клиентах" финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, выявил опрос компании Ipsos и агентства Рейтер.

"Около 70% респондентов опроса, в том числе 87% демократов и 60% республиканцев, заявили, что, по их мнению, правительство скрывает информацию о клиентах Эпштейна ", - говорится в результатах опроса.

Палата представителей США во вторник одобрила публикацию материалов дела Эпштейна, против чего ранее выступал американский президент Дональд Трамп , решивший в последний момент изменить собственное мнение. Теперь проголосовать по инициативе предстоит сенату.

Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, однако прямых доказательств причастности Трампа к преступлениям финансиста до настоящего времени предоставлено не было.

В воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию.

Конгрессмен выразил мнение, что файлы Эпштейна, скорее всего, не говорят о причастности Трампа. При этом он считает, что администрация Трампа своим нежеланием опубликовать данные материалы пытается защитить доноров президентской кампании.