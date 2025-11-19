https://ria.ru/20251119/ssha-2055887518.html
Опрос показал отношение американцев к расследованию дела Эпштейна
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Большинство американцев считают, что Белый дом скрывает информацию о "клиентах" финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, выявил опрос компании Ipsos и агентства Рейтер.
"Около 70% респондентов опроса, в том числе 87% демократов и 60% республиканцев, заявили, что, по их мнению, правительство скрывает информацию о клиентах Эпштейна
", - говорится в результатах опроса.
Палата представителей США
во вторник одобрила публикацию материалов дела Эпштейна, против чего ранее выступал американский президент Дональд Трамп
, решивший в последний момент изменить собственное мнение. Теперь проголосовать по инициативе предстоит сенату.
Президента США подозревают в связях с обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних Эпштейном, однако прямых доказательств причастности Трампа к преступлениям финансиста до настоящего времени предоставлено не было.
В воскресенье республиканский конгрессмен Томас Масси сообщил, что в неопубликованной части файлов Эпштейна есть имена как минимум 20 известных людей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию.
Конгрессмен выразил мнение, что файлы Эпштейна, скорее всего, не говорят о причастности Трампа. При этом он считает, что администрация Трампа своим нежеланием опубликовать данные материалы пытается защитить доноров президентской кампании.
Опрос был проведен онлайн на прошлой неделе среди 1017 респондентов, погрешность составляет три процентных пункта.