Сенат США заочно принял законопроект по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Сенат США заочно принял законопроект об обнародовании документов по делу о сексторговле против покойного финансиста Джеффри Эпштейна, объявил председатель заседания, заместитель главы республиканской фракции Джон Баррассо.
"Есть ли возражения? Без возражений, принято", — сказал он.
Заочную процедуру предложил лидер демократического меньшинства Чак Шумер. Таким образом, как только документ поступит в сенат, его примут сразу без чтения и дебатов.
На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы обнародование материалов по Эпштейну отвлекало внимание от его достижений.
Суть законопроекта
Документ требует от Министерства юстиции США опубликовать в доступном для изучения и скачивания формате все незасекреченные записи, документы, переписки и материалы следствия, которые имеют отношение к расследованию и судебному разбирательству по делу покойного финансиста.
Кроме этого, он предписывает властям раскрыть имена государственных служащих, которые фигурировали в деле Эпштейна, но разрешает удержать определенную информацию, включая персональные данные жертв, а также материалы, которые бы поставили под угрозу действующее федеральное расследование.
Трамп на фоне подозрений в связях с Эпштейном долгое время выступал против этой законодательной инициативы и подвергал жесткой критике поддерживающих ее однопартийцев. В понедельник американский лидер передумал и призвал республиканцев проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, заявив, что его партии скрывать нечего. Он также пообещал подписать законопроект в случае его принятия конгрессом.
Даже после подписания документа президентом Минюст будет ограничен в возможности опубликовать полную информацию по делу Эпштейна. Ранее суды в Нью-Йорке и Флориде отказали министерству в запросах на раскрытие показаний свидетелей, проходивших по делу финансиста, а также данных перед большим жюри присяжных под предлогом защиты безопасности жертв, их приватности и достоинства.
Дело Эпштейна
Общественный интерес к нему вновь возник после того, как администрация Трампа не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.