Рейтинг@Mail.ru
Тьюн заявил, что сенат США быстро рассмотрит законопроект по делу Эпштейна - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/ssha-2055878731.html
Тьюн заявил, что сенат США быстро рассмотрит законопроект по делу Эпштейна
Тьюн заявил, что сенат США быстро рассмотрит законопроект по делу Эпштейна - РИА Новости, 19.11.2025
Тьюн заявил, что сенат США быстро рассмотрит законопроект по делу Эпштейна
Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн дал понять, что верхняя палата конгресса США довольно быстро рассмотрит законопроект, который обяжет... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T01:38:00+03:00
2025-11-19T01:38:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
чак шумер
джон тьюн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055865564.html
https://ria.ru/20251118/ssha-2055862124.html
https://ria.ru/20251118/tramp-2055823379.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, чак шумер, джон тьюн
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Чак Шумер, Джон Тьюн
Тьюн заявил, что сенат США быстро рассмотрит законопроект по делу Эпштейна

Тьюн: сенат США быстро рассмотрит проект о публикации материалов дела Эпштейна

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн дал понять, что верхняя палата конгресса США довольно быстро рассмотрит законопроект, который обяжет министерство юстиции США опубликовать материалы дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, его слова цитирует телеканал CBS.
Ранее палата представителей США большинством голосов приняла "Акт о прозрачности материалов Эпштейна", который теперь отправляется на рассмотрение в сенат.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп рассказал, почему выгнал Эпштейна из своего клуба
Вчера, 23:20
"Как я предполагаю, президент, похоже, готов это подписать, так что я бы предположил, что мы будем действовать довольно быстро", - цитирует Тьюна телеканал CBS.
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер, в свою очередь, призвал республиканцев немедленно обнародовали материалы по делу Эпштейна.
"Американский народ ждал достаточно долго, и республиканцы не должны затягивать ... Сенат должен действовать незамедлительно", - сказал Шумер в видео, выложенном в его аккаунте в соцсети X.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Палата представителей приняла проект о публикации данных по делу Эпштейна
Вчера, 22:52
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп назвал журналистку свинкой из-за вопроса об Эпштейне
Вчера, 18:57
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнЧак ШумерДжон Тьюн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала