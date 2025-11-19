Артиллеристы "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Расчеты орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что артиллеристы надежно прикрывают наступающие подразделения, ломая систему обороны противника. Их точная работа позволяет уничтожать укрепленные позиции, огневые средства и технику ВСУ, создавая условия для уверенного развития наступления.

Всего за сутки ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 350 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей.