Артиллеристы "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2025
Артиллеристы "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
19.11.2025 - Расчеты орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны.
запорожская область
2025
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Расчеты орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны.
"Расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" в свой профессиональный праздник нанесли серию точных ударов по позициям противника, уничтожив несколько опорных пунктов ВСУ
, живую силу, тем самым обеспечив продвижение штурмовых подразделений на одном из участков Запорожского направления", — говорится в сводке.
В российском военном ведомстве отметили, что артиллеристы надежно прикрывают наступающие подразделения, ломая систему обороны противника. Их точная работа позволяет уничтожать укрепленные позиции, огневые средства и технику ВСУ, создавая условия для уверенного развития наступления.
По последним данным Минобороны, за бойцы восточного подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Нечаевка в Днепропетровской области
. С начала 2025 года они освободили более 1400 квадратных километров.
Всего за сутки ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 350 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей.