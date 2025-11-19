Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 19.11.2025 (обновлено: 06:33 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/spetsoperatsiya-2055896863.html
Артиллеристы "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 19.11.2025
Артиллеристы "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Расчеты орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T05:05:00+03:00
2025-11-19T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907600687_0:259:2894:1887_1920x0_80_0_0_4820b4607e70964116ded97cf823c5e2.jpg
https://ria.ru/20251118/bespilotniki-2055818906.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907600687_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_fd376bbe838205bb4a32403634f26842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Востока" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Расчеты орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны.
"Расчеты 152-миллиметровых буксируемых орудий "Гиацинт-Б" группировки войск "Восток" в свой профессиональный праздник нанесли серию точных ударов по позициям противника, уничтожив несколько опорных пунктов ВСУ, живую силу, тем самым обеспечив продвижение штурмовых подразделений на одном из участков Запорожского направления", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Группировка "Восток" нарастила применение беспилотников
18 ноября, 18:33
В российском военном ведомстве отметили, что артиллеристы надежно прикрывают наступающие подразделения, ломая систему обороны противника. Их точная работа позволяет уничтожать укрепленные позиции, огневые средства и технику ВСУ, создавая условия для уверенного развития наступления.
По последним данным Минобороны, за бойцы восточного подразделения продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль населенный пункт Нечаевка в Днепропетровской области. С начала 2025 года они освободили более 1400 квадратных километров.
Всего за сутки ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 350 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала