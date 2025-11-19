Савельев рассказал о планах строительства в России пяти ВСМ к 2045 году

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия после строительства пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до 2045 года будет иметь 4,5 тысячи километров таких дорог и 300 поездов на них, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Когда мы построим все пять магистралей, я думаю, это вполне реалистичный срок, мы для себя его примерно обозначаем - 2045 год - это уже будет 4,5 тысячи километров высокоскоростных магистралей, и надо будет нам задействовать 300 поездов", - напомнил Савельев в среду в ходе форума "Транспорт России".

Савельев еще в июне текущего года сообщал РИА Новости, что Россия до 2045 года будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов.