14:09 19.11.2025
Савельев рассказал о планах строительства в России пяти ВСМ к 2045 году
россия, москва, санкт-петербург, виталий савельев, михаил мишустин, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Виталий Савельев, Михаил Мишустин, Общество
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВысокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы
Высокоскоростной поезд Сапсан прибывает на Ленинградский вокзал Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Высокоскоростной поезд "Сапсан" прибывает на Ленинградский вокзал Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия после строительства пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) до 2045 года будет иметь 4,5 тысячи километров таких дорог и 300 поездов на них, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Когда мы построим все пять магистралей, я думаю, это вполне реалистичный срок, мы для себя его примерно обозначаем - 2045 год - это уже будет 4,5 тысячи километров высокоскоростных магистралей, и надо будет нам задействовать 300 поездов", - напомнил Савельев в среду в ходе форума "Транспорт России".
РоссияМоскваСанкт-ПетербургВиталий СавельевМихаил МишустинОбщество
 
 
