В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали парки и скверы

ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. Президентский национальный проект "Инфраструктура для жизни" помог обновить парки, скверы и отремонтировать улицы в Комсомольске-на-Амуре, сообщает правительство Хабаровского края.

"В Комсомольске-на-Амуре в полном объеме завершены работы по ремонту улиц, которые шли благодаря участию города в нацпроекте "Инфраструктура для жизни". Он реализуется по поручению президента страны Владимира Путина", - сообщает правительство региона на официальном сайте.

Отмечается, что, непосредственно ремонт объектов улично-дорожной сети закончился в конце августа. Было приведено в нормативное состояние семь объектов улично-дорожной сети общей протяженностью почти 8,5 километра. Особенностью ремонта улиц в этом году был комплексный подход, кроме проезжей части ремонтировались тротуары, проводилась модернизация уличного освещения.

"За те семь лет, что Комсомольск-на-Амуре участвует в нацпроекте, улицы города значительно преобразились, они стали гораздо лучше, что отмечают многие горожане. В этом году сделан новый шаг, когда по поручению губернатора улицы стали ремонтироваться комплексно... Все это также благодаря президенту страны... Спасибо Владимиру Владимировичу за хорошие, удобные дороги Комсомольска", - приводятся в сообщении слова члена общественного совета Комсомольска-на-Амуре Кристины Латыповой.

Правительство региона сообщает также, что в сентябре и октябре по нацпроекту велись дополнительные работы на сложившуюся экономию денежных средств. Были построены и отремонтирован тротуары, сделана дополнительная модернизация уличного освещения, установлена автобусная остановка.

В 2026 году по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в городе отремонтируют еще семь улиц, сообщили краевые власти.

"В Комсомольске-на-Амуре завершились работы на пяти общественных пространствах, предусмотренных на 2025 год в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В числе обновленных объектов: "Зона отдыха" и "Аллея" в парке культуры и отдыха имени Гагарина; "Территория, прилегающая к памятнику создателям подводного флота на Дальнем Востоке" и "Зона отдыха" в парке культуры и отдыха "Судостроитель" имени Костенко; а также "Сквер", расположенный в районе пересечения проспектов Московского и Победы", - сообщает правительство региона.

Отмечается, что каждая из этих территорий выполнена из материалов от местных производителей. Оснащена современным освещением, комфортными зонами для отдыха детей и взрослых.

"Мы искренне благодарны президенту Владимиру Владимировичу Путину за внимание к развитию нашего города. Благодаря национальному проекту 'Инфраструктура для жизни' мы видим реальные изменения: появляются новые, современные и безопасные пространства, где комфортно проводить время всей семьей. Это огромный вклад в качество нашей жизни и будущее наших детей", - поделился мнением житель города Владимир.