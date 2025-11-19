Рейтинг@Mail.ru
В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали парки и скверы - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:44 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/remont-2055980832.html
В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали парки и скверы
В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали парки и скверы - РИА Новости, 19.11.2025
В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали парки и скверы
Президентский национальный проект "Инфраструктура для жизни" помог обновить парки, скверы и отремонтировать улицы в Комсомольске-на-Амуре, сообщает... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:44:00+03:00
2025-11-19T12:44:00+03:00
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
владимир
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048354331_0:193:2688:1705_1920x0_80_0_0_aedcc214d85b3f77fc60d2935c584463.jpg
https://ria.ru/20251105/demeshin-2052923716.html
https://ria.ru/20251119/doroga-2055965662.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048354331_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_c769d77ed98c4d7c73777f93c846218f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
комсомольск-на-амуре, хабаровский край, владимир, владимир путин
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Владимир, Владимир Путин
В Комсомольске-на-Амуре отремонтировали парки и скверы

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» помог отремонтировать улицы в Комсомольске

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛюди в парке
Люди в парке - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Люди в парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 19 ноя - РИА Новости. Президентский национальный проект "Инфраструктура для жизни" помог обновить парки, скверы и отремонтировать улицы в Комсомольске-на-Амуре, сообщает правительство Хабаровского края.
"В Комсомольске-на-Амуре в полном объеме завершены работы по ремонту улиц, которые шли благодаря участию города в нацпроекте "Инфраструктура для жизни". Он реализуется по поручению президента страны Владимира Путина", - сообщает правительство региона на официальном сайте.
Специалист по ИТ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Технопарк "Амур" создадут в Хабаровске
5 ноября, 11:12
Отмечается, что, непосредственно ремонт объектов улично-дорожной сети закончился в конце августа. Было приведено в нормативное состояние семь объектов улично-дорожной сети общей протяженностью почти 8,5 километра. Особенностью ремонта улиц в этом году был комплексный подход, кроме проезжей части ремонтировались тротуары, проводилась модернизация уличного освещения.
"За те семь лет, что Комсомольск-на-Амуре участвует в нацпроекте, улицы города значительно преобразились, они стали гораздо лучше, что отмечают многие горожане. В этом году сделан новый шаг, когда по поручению губернатора улицы стали ремонтироваться комплексно... Все это также благодаря президенту страны... Спасибо Владимиру Владимировичу за хорошие, удобные дороги Комсомольска", - приводятся в сообщении слова члена общественного совета Комсомольска-на-Амуре Кристины Латыповой.
Правительство региона сообщает также, что в сентябре и октябре по нацпроекту велись дополнительные работы на сложившуюся экономию денежных средств. Были построены и отремонтирован тротуары, сделана дополнительная модернизация уличного освещения, установлена автобусная остановка.
В 2026 году по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в городе отремонтируют еще семь улиц, сообщили краевые власти.
"В Комсомольске-на-Амуре завершились работы на пяти общественных пространствах, предусмотренных на 2025 год в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В числе обновленных объектов: "Зона отдыха" и "Аллея" в парке культуры и отдыха имени Гагарина; "Территория, прилегающая к памятнику создателям подводного флота на Дальнем Востоке" и "Зона отдыха" в парке культуры и отдыха "Судостроитель" имени Костенко; а также "Сквер", расположенный в районе пересечения проспектов Московского и Победы", - сообщает правительство региона.
Отмечается, что каждая из этих территорий выполнена из материалов от местных производителей. Оснащена современным освещением, комфортными зонами для отдыха детей и взрослых.
"Мы искренне благодарны президенту Владимиру Владимировичу Путину за внимание к развитию нашего города. Благодаря национальному проекту 'Инфраструктура для жизни' мы видим реальные изменения: появляются новые, современные и безопасные пространства, где комфортно проводить время всей семьей. Это огромный вклад в качество нашей жизни и будущее наших детей", - поделился мнением житель города Владимир.
По данным краевого правительства, в 2026 году на территории Хабаровского края появится 53 новых общественных пространства. Среди них: скверы, детские и спортивные площадки, зоны отдыха и аллеи. Кроме того, появятся памятные места, посвященные героям ВОВ и СВО.
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Хабаровске завершили ремонт дорог
Вчера, 11:57
 
Хабаровский крайКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайВладимирВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала