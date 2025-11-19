Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с председателем Совета министров Того - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/putin-2056136324.html
Путин встретился с председателем Совета министров Того
Путин встретился с председателем Совета министров Того - РИА Новости, 19.11.2025
Путин встретился с председателем Совета министров Того
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:32:00+03:00
2025-11-19T21:32:00+03:00
россия
владимир путин
того
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056135900.html
https://ria.ru/20251119/putin-2056130978.html
россия
того
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, того, политика
Россия, Владимир Путин, Того, Политика
Путин встретился с председателем Совета министров Того

Путин встретился с председателем Совета министров Того Гнассингбе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В ней участвуют вице-премьер Александр Новак, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году
Вчера, 21:30
Как отмечали ранее в Кремле, в ходе переговоров планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики. Кроме того, канцелярия председателя тоголезского совета министров уточняла, что встреча будет посвящена укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, подготовке кадров и продовольственной безопасности.
Фор Гнассингбе принял присягу в качестве председателя совета министров в мае. Должность появилась в стране после конституционной реформы, в результате которой республика перешла к парламентской системе правления. До этого Гнассингбе руководил страной на посту президента Того на протяжении 20 лет.
Лидер Того уже бывал в России, в 2019 году он приезжал на саммит Россия - Африка, который прошел в Сочи. Еще одна встреча Путина и Гнассингбе состоялась в 2018 году на полях саммита БРИКС в ЮАР.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка, считает Путин
Вчера, 21:06
 
РоссияВладимир ПутинТогоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала