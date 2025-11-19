Путин встретился с председателем Совета министров Того

Как отмечали ранее в Кремле, в ходе переговоров планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики. Кроме того, канцелярия председателя тоголезского совета министров уточняла, что встреча будет посвящена укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, подготовке кадров и продовольственной безопасности.