Путин встретился с председателем Совета министров Того

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В ней участвуют вице-премьер Александр Новак, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.
Как отмечали ранее в Кремле, в ходе переговоров планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики. Кроме того, канцелярия председателя тоголезского совета министров уточняла, что встреча будет посвящена укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, подготовке кадров и продовольственной безопасности.
Фор Гнассингбе принял присягу в качестве председателя совета министров в мае. Должность появилась в стране после конституционной реформы, в результате которой республика перешла к парламентской системе правления. До этого Гнассингбе руководил страной на посту президента Того на протяжении 20 лет.