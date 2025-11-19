Песков: в графике Путина нет дат, связанных с испытаниями Су-75 Checkmate

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мероприятий, связанных с испытаниями легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, в графике президента России Владимира Путина пока нет, потому что нет точных дат первого полета, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет, потому что никаких точных дат нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, запланированы ли в рабочем графике Путина мероприятия, связанные с испытаниями легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, первый полет которого может состояться уже в начале 2026 года.
Ранее начальник летной службы компании "Сухой" "ОКБ Сухого" Герой России Сергей Богдан сообщил, что первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года.
Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.