Песков: в графике Путина нет дат, связанных с испытаниями Су-75 Checkmate

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мероприятий, связанных с испытаниями легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, в графике президента России Владимира Путина пока нет, потому что нет точных дат первого полета, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.