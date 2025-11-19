Рейтинг@Mail.ru
Песков: в графике Путина нет дат, связанных с испытаниями Су-75 Checkmate - РИА Новости, 19.11.2025
12:41 19.11.2025
Песков: в графике Путина нет дат, связанных с испытаниями Су-75 Checkmate
Мероприятий, связанных с испытаниями легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, в графике президента России Владимира Путина пока нет, потому что нет
россия, владимир путин, дмитрий песков, александр михеев, окб сухого, рособоронэкспорт
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Михеев, ОКБ Сухого, Рособоронэкспорт
Песков: в графике Путина нет дат, связанных с испытаниями Су-75 Checkmate

Песков: в графике Путина нет связанных с испытаниями Су-75 Checkmate мероприятий

© РИА Новости / Александр Мельников
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мероприятий, связанных с испытаниями легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, в графике президента России Владимира Путина пока нет, потому что нет точных дат первого полета, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет, потому что никаких точных дат нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, запланированы ли в рабочем графике Путина мероприятия, связанные с испытаниями легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, первый полет которого может состояться уже в начале 2026 года.
Ранее начальник летной службы компании "Сухой" "ОКБ Сухого" Герой России Сергей Богдан сообщил, что первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года.
Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Летчик Богдан сообщил, когда состоится первый полет Су-75 Checkmate
18 ноября, 22:24
 
Россия Владимир Путин Дмитрий Песков Александр Михеев ОКБ Сухого Рособоронэкспорт
 
 
