Путин отметил роль вузов в развитии России
Путин отметил роль вузов в развитии России - РИА Новости, 19.11.2025
Путин отметил роль вузов в развитии России
Президент России Владимир Путин в поздравлении преподавателям высшей школы отметил, что роль вузов в развитии страны и регионов, в укреплении интеллектуального... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:21:00+03:00
2025-11-19T09:21:00+03:00
2025-11-19T11:57:00+03:00
Путин отметил роль вузов в развитии России
Путин: будем и впредь повышать роль вузов в развитии России и регионов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении преподавателям высшей школы отметил, что роль вузов в развитии страны и регионов, в укреплении интеллектуального и кадрового потенциала России будет повышаться.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Подчеркну, мы и впредь будем повышать роль университетов, вузов в развитии страны и наших регионов, в укреплении интеллектуального, технологического, культурного, кадрового потенциала России
. Уделять приоритетное внимание совершенствованию, обновлению образовательной инфраструктуры", - говорится в поздравлении.
Президент назвал важным, чтобы выпускники получали не только специальные знания и практические навыки, но и серьёзную фундаментальную подготовку в естественнонаучных, гуманитарных, других дисциплинах.
"Благодарю вас за неустанный подвижнический труд, за приумножение лучших традиций отечественной высшей школы. Желаю дальнейших успехов и всего самого доброго", - добавил Путин
.