Путин отметил роль вузов в развитии России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении преподавателям высшей школы отметил, что роль вузов в развитии страны и регионов, в укреплении интеллектуального и кадрового потенциала России будет повышаться.

Президент назвал важным, чтобы выпускники получали не только специальные знания и практические навыки, но и серьёзную фундаментальную подготовку в естественнонаучных, гуманитарных, других дисциплинах.