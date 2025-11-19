В России доля женщин-предпринимателей в ИТ и химпроизводстве выросла до 50%

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Доля женщин-предпринимателей в сфере ИТ и химического производства в России достигла 50%, сообщает Корпорация МСП в День женского предпринимательства.
"Еще пять лет назад в области ИТ этот показатель был на уровне 38%, а в производстве химических веществ – 33%. Также за этот период выросло число женщин-предпринимателей, занимающихся производством пищевых продуктов (с 46 до 53%), складской и транспортной деятельностью (с 25 до 33%)", - отмечается в сообщении.
Всего на сегодняшний день в России индивидуальной предпринимательской деятельностью занимаются почти 1,9 миллиона женщин (это 41% всех ИП в России). Еще около 6,5 миллиона женщин зарегистрированы в качестве самозанятых (44% всех самозанятых).
"В предпринимательстве уже давно стерлись гендерные границы, женщины успешно реализуют свои бизнес-идеи в самых разных отраслях. Они производят изделия для металлургии и ТЭК, ремонтируют компьютеры и пишут ПО, открывают ветеринарные клиники и управляют автопарком такси для детей. С начала 2025 года они открыли более 300 тысяч новых ИП. Это 43% от общего числа вновь созданных ИП в стране. Учитывая, что в последние пять лет общее число женщин-предпринимателей в России остается стабильным на уровне 40%, в перспективе можно ожидать увеличение доли женщин-ИП", — привели в пресс-службе Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича.
Исаевич добавил, что в последние годы женщины активно открывают бизнес в нишах, которые освободились после ухода иностранных производителей. Например, они запускают свои бренды одежды, производят косметику и успешно ведут бизнес в сфере ИТ. "Причем женщины чаще обращаются и получают государственную поддержку. 48% действующих женщин-ИП пользовались различными инструментами развития бизнеса. У мужчин эта доля составляет 40%", — заметил гендиректор Корпорации МСП.
Самая высокая доля женщин-предпринимателей наблюдается в сфере социальных услуг (84%), производства одежды (72%), в турбизнесе (71%), образовании (70%), в области права и в бухгалтерском учете (67%), ветеринарии (60%), страховании (60%) и HR (58%).
"Можно сказать, что женщины в бизнесе более самостоятельны. Среди ИП, имеющих наемных работников, средняя занятость на одну женщину-ИП составляет 4,8 человека, в то время как у мужчин этот показатель – 5,5 человека. Что касается возраста, то тут доля женщин-предпринимателей до 35 лет чуть ниже, чем мужчин – 24% против 26%. При этом у нас в стране есть 28 девушек, зарегистрированных в качестве ИП в возрасте 14 лет – это самые молодые предпринимательницы страны. Кто-то занимается торговлей, кто-то сельским хозяйством. А самой опытной предпринимательнице России исполнился 101 год, она писательница и имеет свой бизнес в сфере художественного творчества", - отметил Исаевич.
В числе регионов-лидеров по увеличению доли женщин в бизнесе за 5 лет находятся Москва (рост с 38% до 44%), Санкт-Петербург (рост с 39% до 42%), Карачаево-Черкесская Республика (рост с 42% до 45%), Республика Тыва (рост с 54% до 56%), Республика Татарстан (рост с 39% до 41%), Республика Адыгея (рост с 38% до 39%), Московская область (рост с 39% до 40%), Чукотский автономный округ (рост с 37% до 38%), Ивановская область (рост с 40% до 41%) и Краснодарский край (рост с 42% до 43%).